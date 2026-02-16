VIDEO. El tópico del Profe. Hemos aprendido a vivir como si la corrupción fuera parte de nuestra cultura. Algo así, como que está en el ADN nacional. Esto nos lleva a pensar que somos así y no hay nada que hacer. Pero ¿y si esa narrativa no fuera una explicación… sino una coartada? ¿Y si el verdadero problema no fuera moral sino estructural?



Colombia volvió a caer en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Por lo tanto, no se trata de un escándalo aislado, un funcionario específico, sino que es algo más profundo. Cuando la confianza en las instituciones se erosiona y la política se convierte en un intercambio de favores, lo que está en crisis no es la ética individual: es el diseño del poder.

En esta videocolumna no vamos a hablar de anécdotas ni de titulares pasajeros. Vamos a hablar de arquitectura institucional, de captura del Estado, de cifras que no siempre se explican y de una pregunta incómoda: ¿quién necesita que sigamos creyendo que la corrupción es cultural? Porque lo estructural solo se transforma cuando dejamos de normalizarlo.



Necesitamos una ciudadanía participativa para que nuestro país cambie y sea una verdadera República Democrática.

