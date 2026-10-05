Cali pide ayuda a sus hijos en el mundo: así pueden aportar los caleños en el exterior a la reconstrucción de la ciudad

Si es caleño y vive fuera de Colombia, la Alcaldía de Cali ha dispuesto varias formas de aportar tras el terremoto que dejó 154 muertos y 1.500 heridos en la ciudad

El terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia que trasciende las fronteras de Cali. Mientras la ciudad enfrenta la pérdida de 154 vidas, más de 1.500 personas heridas, cerca de 44.000 familias damnificadas y unas 13.000 afectaciones en infraestructura, la ayuda también puede llegar desde otros países.

Para canalizar ese respaldo nació “Cali Somos Todos por el Mundo”, una estrategia que busca conectar a los caleños que viven en el exterior con las necesidades de la ciudad. La propuesta no se limita a las donaciones: también busca conocimiento, contactos, experiencia profesional y alianzas.

Cómo ayudar a Cali desde el exterior después del terremoto

Una de las alternativas es aportar alimentación mediante ShareTheMeal, en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los aportes permiten entregar comidas a familias que atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

También existe la posibilidad de apoyar la recuperación económica. Los caleños en el exterior pueden impulsar pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia, mediante conexiones, negocios o iniciativas que contribuyan a su reactivación.

Otra línea está enfocada en la educación. La estrategia contempla alianzas con ProPacífico para facilitar espacios educativos seguros para niños y jóvenes, mientras que la reconstrucción de viviendas rurales se plantea junto con la Corporación Organización El Minuto de Dios.

Talento, cultura y contactos también cuentan

La ayuda no necesariamente tiene que llegar en forma de dinero. Ingenieros, arquitectos, psicólogos, profesionales de la salud, expertos en gestión del riesgo y especialistas en planificación pueden poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la recuperación de Cali.

La cultura también hace parte de la estrategia. Una de las propuestas es realizar una Bailatón Internacional por Cali durante la Feria de Cali, conectando academias de baile alrededor del mundo para celebrar la identidad de la ciudad y recaudar recursos destinados a la reconstrucción.

Además, quienes viven fuera pueden convertirse en embajadores y conectores de Cali, difundiendo su identidad, facilitando contactos institucionales y creando redes comerciales o empresariales que puedan abrir nuevas oportunidades.

Para sumarse a “Cali Somos Todos por el Mundo”, los interesados pueden registrar sus datos y señalar de qué manera desean aportar mediante el formulario de registro de la iniciativa. También está disponible el correo [email protected] para consultas y propuestas de colaboración.

La apuesta es que la distancia no sea un impedimento. Un caleño que vive en otro país puede aportar recursos, conocimientos, contactos o incluso conectar a alguien que tenga una capacidad útil para la reconstrucción.

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