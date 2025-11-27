Café en dieta de bebé

El gerente de la Federación pretende seguir a Brasil e imponer la dieta escolar de café con leche, que tuvimos desde niños, y hasta a los ancianos y los bebés

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Colombia antes de que llegara la cocaína, era un país orgullosamente cafetero. Sin embargo. es un país que no consume el café que cultiva, lo importa. Es una verdad de puño desde hace años. Tanto que hasta el poco lúcido gerente de la Federación lo dice en un reportaje en Semana. Salvo contadas excepciones de tercos cultivadores de granos de café llamados especiales, ni a la poderosa entidad ni a ningún gobierno les ha interesado crear conciencia de consumo y menos usando los niveles de calidad .

La meta solo es vender caro en NY todo lo que se produce y traer pasilla del Perú o el Ecuador para rellenar los dos millones de sacos que consumimos dentro del país. Por eso cuando uno desmiembra las declaraciones del gerente Bahamón y encuentra que pretende seguir el ejemplo del Brasil de imponer en la dieta escolar el café con leche, que a tantos nos acostumbraron desde niños a tomar, prefiero corregir mi mala impresión sobre ese señor y esperar que los costosos sabios que lo rodean le monten la gran campaña nacional para que todos los colombianos nos tomemos una taza de café al día y doblemos el número de bultos consumidos.

Por supuesto ,hay que educar primero al consumidor para que tome café desde niño

Desde los niños en la dieta escolar que él quiere copiar con el café con leche, hasta los ancianos con hígado graso a quienes los médicos les ha dado por mandarnos a tomar tres tazas de café diarias. Todos. Y, si es el caso, hasta los bebés, a quienes ahora no les dan ni tetero ni compotas sino la misma comida y bebida de adultos.Todos tomaríamos café. Lograrlo será adquirir un seguro en bultos consumidos para cuando el café vuelva a los repetidos malos precios.

Pero, por supuesto ,hay que educar primero al consumidor para que tome café desde niño. Y que no vaya y se repita el gran error de la Federación de montar las Concentraciones Escolares Cafeteras para que los hijos de los cultivadores aprendieran tanto que no quisieron volver a las fincas y se las dejaron a los abuelos, que son hoy quienes las cultivan.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.