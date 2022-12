¿Cacería de brujas en el gobierno Petro contra empleados no afines al Pacto?

.Publicidad.

Diecisiete funcionarios del ministerio de Salud fueron notificados que no le serían renovados sus contratos. Todos tenían una coincidencia: habían expresado públicamente su afinidad con el gobierno de Iván Duque y no compartían los principios del Pacto Histórico. Uno de los funcionarios alcanzó a denunciar que había trabajado las 24 horas de los sietes días de la semana durante más dos años sin parar y no habían motivos de peso

Este no sería el único ministerio que está sumido en este escándalo. En el ministerio de Justicia, Jorge Buitrago, según la W Radio, estaba listo para firmar contrato pero su cercanía con el Centro Democrático impidió que esto sucediera. Las denuncias de una cacería de brujas se ciernen sobre el gobierno por eso muchos de estos funcionarios están cerrando sus redes sociales. Por su parte, Rodrigo Lara Sánchez, quien fue la fórmula del excandidato presidencial Federico 'Fico' Gutiérrez, cuestionó que su esposa Ana Isabel Valencia salió ministerio de las TIC después de casi 9 años en el cargo y con una experiencia en el sector público de 25 años. El motivo: ser la esposa de la fórmula vicepresidencial de un candidato abiertamente de derecha.

-Publicidad.-

Senador @RoyBarreras y cómo hago para explicarle a mi esposa que es Ing electrónica, que llevaba más de 25 años trabajando en lo público, de ellos los últimos 8 años en el Min TIC y ahora ya no trabaja allí porque es mi esposa? ¿Qué le puedo decir? https://t.co/8ExDb0byRG — Rodrigo Lara Sánchez (@Rodrigo_LaraS) December 5, 2022