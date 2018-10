BrunoPapiComeHome, la divertida campaña de El Mindo

View this post on Instagram

anoche; una de las mejores noches de mi vida 🙏🏾🙏🏾❤️👦🏾Hace unos días inicié un movimiento y es saber algo de @brunomars, he realizado varías acciones en objetivo de ello. Pero anoche en el Movistar Arena el maestro @juanes ante más de 10.000 personas hizo énfasis en esto sin yo pedirlo, de manera natural y orgánica “a mi concierto vino el hermano de Bruno Mars” casi se me sale el corazón …Ademas de esto ya más de 100 personas en menos de 24 horas han subido videos bailando uniéndose a esto con el hashtag #brunopapicomehome , uniendo a Colombia en el baile, bonito crear movimientos positivos, cosas positivas cómo estás deberían destacarnos ante el Mundo. La verdad no se donde vaya a parar esto, pero me siento feliz. Los invito a que se bailen la vida, a que disfruten cada momento, a que pierda el miedo al que dirán, a salir a luchar por sus sueños porque los límites, SON MENTALES, SUEÑEN SUEÑEN SUEÑEN EN GRANDE, SI PUEDO, SI SOY CAPAZ…. soy el Mindo de Cali colombia pal’ Mundo 🌎🙏🏾👦🏾❤️ GRACIAS AL MAESTRO JUANES Y A SU EQUIPO DE TRABAJO MI DIOS ME LOS BENDIGA #valledelcauca #bailatelavida #calicol gracias por capturar el momenazo @sebasguarin