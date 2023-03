Brilla el fútbol para amputados

En competencia, luego de 12 nominados, quedó frente a dos portentos en las canchas, como lo son Richarlinson, por su gol con la Selección Brasil ante Serbia en el Mundial de Catar, y la anotación de Dimitri Poyet del Olympique de Marsella. Un poco de memora Richarlinson sacudió las redes con una chilena y el de Poyet fue una combinación que aún se recuerda.

Con grandes expectativas se espera el anuncio del autor del Mejor Gol en el 2022 y no fue en Catar, mundial que se impuso sobre las demás competencias internacional, incluyendo la Champions.

Y fue durante el anuncio en que emergió gigante la figura de Marcin Olesky, quien subió a recibir el Premios Puskast con su prótesis como pierna izquierda, desde la rodilla. Temblaba, estaba desconcertado, los auxiliares tuvieron que indicarle por dónde subir y repetirle que sí, que sí era el ganador.

Su gol también fue de chilena, perfecta la cabriola en el aire…impacto…y el balón adentro. Sorpresa en el estadio…la misma sorpresa en el escenario de entrega de los premios seguida por millones de personas en sus pantallas, incluyendo dispositivos celulares.

Y así fue mi gol

Cuando vinieron las entrevistas, así describió su gol el propio Marcel Olesky, de acuerdo con los registros internacionales: “Mi compañero Dawid (Novak) hizo el pase. Cuando vi que se me acercaba el balón, supe que venía hacia mí. Conecté muy limpiamente. Fue puro. Cuando le pegué seguí el balón con la mirada y vi como entraba por la escuadra”.

Su gol fue conseguido vistiendo la camiseta del Warta Poznan, en el campeonato de fútbol para amputados que realiza allí la liga profesional. Se trata de un jugador de alto rendimiento al punto de haber representado a Polonia en el Mundial de la especialidad en el 2022.

Volvamos al gol premiado: en el video se ve como Olesky, se apoya en las muletas, las suelta y vuela, con su pierna izquierda impacta el balón…y sucede lo que él narra: el balón “…entraba por la escuadra” o por el ángulo, como decimos nosotros.

En medio de la euforia por el reconocimiento internacional de la FIFA con el Gol Best, el jugador polaco agregó a medios internacionales: “siempre quise marcar un gol bonito, después del gol me sentí orgulloso. Me puse de pie, saqué pecho. Estaba tan, tan feliz…”.

Seguramente esa fue la misma felicidad que sintió esta vez ante los asistentes a ese gran salón de París y ante los que seguíamos el evento por televisión y redes sociales. ¡Fue momento sublime y de mucho reconocimiento!

Grandes repercusiones

El mismo Recharlinson y Dimitri Poyet aplaudieron de manera vehemente cuando conocieron al ganador. Su gol y el contexto lo validan por completo. El premio se dio, precisamente, en toda su magnitud del fútbol.

Marcel Olesky perdió su pierna izquierda como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente. Trabajaba para una compañía ferroviaria y una máquina le cayó encima y llevó al desenlace fatal.

Este gol tiene trascendencia enorme tanto en el campo del fútbol, como en el social, porque en esto último se tendrá que mirar otras modalidades distintas al fútbol habitual, pues cada vez se abren más paso. Las discapacidades no son obstáculos para frenar la emoción de correr tras el balón, evitar o conseguir goles.

Hoy se habla del fútbol para amputados y no olvidemos que también lo hay para invidentes, lo mismo para jugadores en silla de ruedas y fútbol para bajo nivel acústico o sordos, siendo esta última una de las modalidades alternas más practicadas.

Reglamentación

Ahora que se habla de fútbol para amputados, dado que el Mejor Gol del 2022 o Premio Best, es oportuno conocer algunas de sus características y partamos de decir que se juega con 14 en cancha, 7 por equipo.

Entre los 7 integrantes de cada equipo se cuenta al arquero y entre las condiciones se establece que se debe contar con una pierna y el uso de muletas. No se permite jugar con prótesis.

La cancha debe tener como máximo 70 por 60 metros. En torneos internacionales no puede estar por debajo 55 por 60 metros. Las porterías miden 2.2 metros de alto por 5 de largo.

En cuanto al tiempo de duración de los partidos se tiene establecido que sea de 60 minutos, dos tiempos de 30 minutos. El balón es el habitual para el fútbol tradicional.

Se realiza campeonato mundial de la modalidad bajo la coordinación de la FIFA y en el 2022 se jugó en Turquía.

Recuerdos en el Valle

Yendo a otras modalidades, es válido recordar que el Valle del Cauca es fuerte en fútbol para invidentes y que en esa modalidad hasta hace algunos años se destacaba Apolinar Salcedo Caicedo, quien llegó a ser alcalde de Cali. Hizo parte de la Selección Valle y gozaba de alto poder goleador.

Igualmente, en los barrios de nuestras ciudades y en las pequeñas poblaciones es común ver a jugadores con muletas practicando el fútbol con jugadores sin discapacidades y lo hacen de igual a igual, considerándose la muleta como extensión de las manos cuando la elevan por encima de su cabeza.

Basta con recordar el caso que vimos muchos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, donde al momento de definir un partido por penaltis, el DT sorprendió al dar paso a un arquero que utilizaba muletas y logró atajar dos cobros para delirio de los espectadores. Lo hizo un equipo que provenía del Distrito de Aguablanca.

En Candelaria, mi municipio natal y donde jugué fútbol por varios años, muchas veces compartí cancha con jugadores en muletas y lo hacíamos de igual a igual. Son jugadores cuyos recuerdos salen a relucir en conversaciones de amigos.