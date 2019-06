Ecuador, el nuevo fracaso de Bolillo Gómez

Hubo una época en que Hernán Dario Gómez era el hombre más amado de Ecuador. Durante la eliminatoria mundialista a Corea Japón, entre 1999 y 2001, el Bolillo encendía el Estadio Nacional de Quito antes de cada partido con su baile de Pirulino. Era la época en la que Pedro “El escamoso” era la telenovela más popular de América. Ecuador nunca había clasificado a un mundial de fútbol, por eso fue celebrado el logro como la gran hazaña de la historia. El protagonista fue sólo un nombre: Hernán Darío Gómez



En el Mundial, Bolillo siguió con su buena senda y, con la victoria sobre Croacia 2-1, conseguía su primera victoria en el torneo más importante. Bolillo duraría con el equipo hasta el 2004 cuando, en la Copa América del Perú, cayó 6-1 contra Argentina. Al renunciar el público ecuatoriano lo ovacionó y le dejó claro que, pasara lo que pasara, siempre sería un héroe nacional.

-Publicidad.-

Quince años después el panorama ha cambiado dramáticamente. El ambiente nunca fue el mismo. Cuando, en julio del 2018, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció el regreso del Bolillo, el periodismo y la afición lo interpretó como un retroceso. Los peores temores se cumplieron cuando, a finales de mayo, dio la alineación que disputaría La Copa América en Brasil. No incluir a Felipe Caicedo, delantero que viene de consagrarse campeón de la Copa de Italia con la Lazio, el volante Cristhian Noboa, campeón en Rusia con el Zenit y Juan Cázares, centrocampista estrella del Atlético Mineiro, fueron golpes que no pudo asimilar la hinchada.

Bolillo les pidió paciencia, les dijo que iban a la Copa América a aprender, algo que no cayó muy bien en un país que viene a ser campeón juvenil de Suramérica y tercero en el mundial Sub 20 de Polonia. Debutó con un 4-0 estruendoso contra Chile. Así reaccionaron los principales tabloides de Ecuador

Publicidad.

Bolillo reaccionó de una manera que los hinchas y el periodismo lo tomaron mal. Un día después de perder de manera tan categórica Hernán Darío Gómez trajo dos bafles. En ellos atronaba la salsa. Bolillo se puso a bailar frente a ellos. A los jugadores no les cayó muy bien un gesto con el que colombiano buscaba quitarles presión, enseñarles que todo se trataba tan sólo de un juego. La táctica no funcionó: perdieron 2-1 contra Chile en su segundo partido. La eliminación estaba cocinada, sólo quedaría un partido contra Japón. Además sobrevendría un nuevo escándalo: el técnico colombiano denunció que uno de los jugadores más importantes de su equipo, Renato Ibarra, habría fingido una lesión: “Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá”. El futbolista reaccionó diciéndole que era un mentiroso.

El resultado de Colombia contra Paraguay le abría la puerta a Ecuador para clasificarse a cuartos de final de la Copa a pesar de sus malos resultados. Enfrentaba a una Japón Sub-23. No pudieron pasar del empate. El técnico colombiano explotó en una rueda de prensa después del partido:

“SI ME ECHAN ME TENGO QUE IR, PERO HACE UN AÑO NO HABÍA SELECCIÓN”#CentralFOX | El ‘Bolillo’ Gómez mostró su enojo por los resultados de Ecuador y dejó a disposición su futuro al mando del equipo. #FOXEnBrasil pic.twitter.com/f1FWhCbaPr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de junio de 2019

Ahora todos dan como un hecho que saldrá de la selección. La gente en Ecuador no aguanta que les diga que fueron a la Copa América a aprender. Mientras tanto ya se rumora con que otro colombiano, Santiago Escobar, podría reemplazarlo. Bolillo no da visos de renunciar. Él ha sido claro en algo: lo contrataron solo para clasificar al mundial. Sin embargo, sus días ya están contados