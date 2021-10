Bogotá ante el fenómeno de la urbanización del delito

Disparada y agudizada como está la inseguridad por cuenta de pandemias y carencias estructurales de siempre, no hay que darle oportunidad al amigo de lo ajeno

Por: CARLOS ARIZA

octubre 21, 2021

Para muchos de nosotros es muy extraño ver cómo a partir de hace 5 años se han venido incrementando los índices de violencia y los delitos en las principales ciudades. Para ello es importante entender el contexto general de la situación del país. La firma del Acuerdo de paz nos dejó un legado del que nadie habla: son esas bandas que servían a la guerrilla de las farc en el ambiente urbano como células urbanas.

A ciencia cierta el gobierno nunca supo y no sabe actualmente de cuántas personas se trata; muchos de ellos no se acogieron al proceso y andan por su cuenta propia, teniendo el entrenamiento, conocimiento del entorno y los medios para cometer delitos; es aquí cuando debemos hablar de la urbanización del delito.

Al no tener fuentes de financiamiento ni el apoyo de un grupo, debieron empezar a diversificar y optan hoy en día por cometer delitos en el ambiente urbano. Por su naturaleza, origen y entrenamiento, son más violentos, menos susceptibles a pensar en la vida humana y optan por asesinar y robar; no se conforman con obtener el bien a través del hurto, sino que ven a la víctima como un riesgo y la asesinan para quitarla de la ecuación para que no les genere un riesgo posterior (agresión o denuncia).

Así las cosas, vemos cómo el delito viene mutando y desgraciadamente se viene tornando más violento. Por ende, el ciudadano debe ser más precavido y cuidadoso cuando sale a la calle o cuando hace uso del espacio público. Lo clave es tener la capacidad de detectar la amenaza y mantenerse alejado de ella para reducir la probabilidad de ser una víctima más.

Recuerden que las distracciones son el enemigo número uno de la protección personal.

Cuando no se presta atención al entorno, cuando no se observa, cuando no se escucha, estamos aislados y esto es lo que al delincuente le facilita su accionar.

Recuerden, para trabajar en la reducción y control del delito, debemos ser solidarios y ante la sospecha debemos unirnos para denunciar y dar a conocer a las autoridades cualquier persona o acto sospechoso que ocurra a nuestro alrededor.

Detecte, prevenga, apoye y denuncie.