El Metro abre 200 vacantes para su construcción en Bogotá y la Línea 1: así puede postularse

El 9 de septiembre se realizará una jornada presencial para contratar personal en diferentes oficios de la Línea 1 del Metro

El proyecto más grande de movilidad en la historia de la capital sigue avanzando y con él se abren nuevas oportunidades laborales. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Talento Bogotá, anunció la disponibilidad de 200 vacantes para trabajar en la construcción de la Línea 1 del Metro.

Los perfiles solicitados son variados: auxiliares de obra, auxiliares de tráfico, oficiales, soldadores, conductores, entre otros. Para postularse solo es necesario presentar el documento de identidad y hojas de vida impresas en los puntos habilitados, sin intermediarios ni costos adicionales.

Fechas y lugares de postulación de vacantes de la Línea 1 del Metro

El próximo 9 de septiembre se llevará a cabo una jornada presencial en la Casa de Participación de Bosa, donde los interesados podrán registrarse directamente. Además, el Distrito viene organizando ferias de empleo en diferentes localidades como Santa Fe, Las Cruces y Kennedy, con el fin de acercar estas oportunidades a la comunidad.

Una oportunidad para crecer con la ciudad

La construcción de la Línea 1 del Metro ya presenta un avance superior al 50 % y se proyecta como una de las obras más importantes para el futuro de la capital. Con estas convocatorias, además de generar empleo formal, se busca que los bogotanos sean protagonistas directos de una obra que transformará la movilidad y conectividad de millones de personas.

