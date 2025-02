Bill Gates, el único multimillonario que no se arrodilló ante Trump

.Publicidad.

El 20 de enero de 2025, la toma de posesión de Donald Trump marcó un nuevo capítulo en la política estadounidense. Entre los asistentes más destacados estuvieron Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, tres de los hombres más poderosos del mundo de la tecnología y los negocios. Todos ellos, con intereses que proteger, no dudaron en alinearse con la administración entrante. Sin embargo, hubo un notable ausente: Bill Gates. Su decisión de no asistir no fue casualidad, sino una declaración de principios que lo diferenció de sus colegas multimillonarios.

Un millonario sin miedo

A lo largo de los años, Bill Gates ha mantenido una postura crítica hacia Donald Trump y sus políticas. Su compromiso con causas progresistas, como la lucha contra el cambio climático, la promoción de la salud pública y la defensa de la ciencia, lo han colocado en el extremo opuesto del espectro ideológico del expresidente. En múltiples ocasiones, Gates ha expresado su rechazo a las acciones de Trump, incluyendo su manejo de la pandemia de COVID-19 y su retirada del Acuerdo de París. Asistir a la toma de posesión de un político con quien tiene tantas diferencias habría sido incoherente con su visión del mundo.

¿Qué gana Gates con su oposición a Trump?

Bill Gates, a diferencia de sus colegas, no necesita de Trump para avanzar en sus proyectos. Su riqueza y su influencia provienen en gran parte de su trabajo filantrópico, donando más de 100 mil millones de dólares, tal vez el mayor donante, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, lo que le permite actuar con independencia política.

Su postura en contra de Trump le ha permitido reforzar su imagen como un líder empresarial comprometido con el bienestar global, alejado de las estrategias oportunistas que otros multimillonarios han adoptado para proteger sus imperios corporativos.

Además, su rechazo a la administración republicana le ha permitido consolidarse como una de las voces más importantes del progresismo tecnológico, ganando el respeto de científicos, activistas y líderes globales que comparten su visión de un mundo más equitativo y sostenible

Diferencias de fondo: ciencia versus espectáculo

Desde muy joven, Bill Gates se destacó por su curiosidad y su manera de pensar diferente. Mientras muchos niños preferían jugar o socializar, él disfrutaba más leyendo, programando y resolviendo problemas. Esta mentalidad independiente lo llevó a fundar Microsoft y, más adelante, a dedicarse a la filantropía con la Fundación Bill y Melinda Gates.

Su forma de ver el mundo siempre ha estado basada en el análisis, la lógica y la ciencia, lo que contrasta fuertemente con líderes como Donald Trump, cuya manera de tomar decisiones suele basarse en la intuición, el impacto mediático y la confrontación. Gates, que ha pasado su vida defendiendo la innovación, la educación y la salud, ha sido crítico con políticas que van en contra de la ciencia y la cooperación global.

El choque por el cambio climático y la pandemia

Uno de los puntos de mayor choque entre ambos ha sido el cambio climático. Mientras Gates ha advertido sobre los peligros del calentamiento global y ha invertido en energías limpias, Trump ha minimizado el problema e incluso retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. Este tipo de decisiones han hecho que Gates se exprese abiertamente en contra de las políticas del expresidente, defendiendo la importancia de la tecnología y la evidencia científica para enfrentar los problemas globales.

Otro punto de tensión fue la pandemia del COVID-19. Gates fue uno de los principales promotores del desarrollo de vacunas y de medidas de salud pública, apoyando económicamente a la OMS y a programas de inmunización. En contraste, Trump desinformó sobre la pandemia, promovió tratamientos sin base científica y recortó fondos a la OMS en plena crisis sanitaria.

Como consecuencia, se generaron muchas teorías de conspiración en torno a Gates, donde se le acusaba falsamente de querer controlar a la población con microchips a través de las vacunas. Estas mentiras fueron impulsadas por sectores cercanos a Trump, lo que aumentó la distancia entre ambos.

En general, Gates ha sido un defensor de la cooperación global, el conocimiento y la tecnología para mejorar la vida de las personas, mientras que Trump ha gobernado con un enfoque más aislacionista y basado en la confrontación política. El tema de Gates ha sido siempre la ciencia, la innovación y la filantropía, mientras que el de Trump ha sido la polémica, el poder y el espectáculo político.

El legado de la resistencia

A lo largo de los años, estos dos personajes han representado maneras muy distintas de ver el mundo: uno basado en hechos y soluciones a largo plazo, y el otro basado en discursos y decisiones rápidas sin mucha evidencia. Esta diferencia fundamental es lo que ha llevado a Gates a oponerse públicamente a muchas de las políticas de Trump, especialmente en temas que afectan el futuro del planeta y la calidad de vida de las personas.

En un mundo donde el poder económico y político están intrínsecamente ligados. Bill Gates ha demostrado que es posible ser un líder sin doblegarse ante el poder político de turno. Mientras otros multimillonarios optaron por la conveniencia y la supervivencia empresarial, Gates se mantuvo fiel a sus principios. Su ausencia en la toma de posesión de Trump no fue un simple desaire, sino un mensaje contundente: hay valores que están por encima de los intereses económicos.

Mientras el tiempo dirá qué tan beneficiosas fueron las alianzas de Musk, Bezos y Zuckerberg con Trump, una cosa es segura: Bill Gates pasará a la historia como el único magnate tecnológico que no tuvo miedo de decirle “no" a Trump.

