Bernarndo Vargas, presidente de ISA, el colombiano con más poder en el Brasil

A pesar de ser una empresa estatal, Interconexión Eléctrica SA tiene una inversión mayor en Brasil que en Colombia. El banquero Bernardo Vargas está a la cabeza de ISA —51.41% de la Nación, 10.17% EPM y 38-42% inversionistas privados— amplió la inversión en el país carioca que estrena presidencia con Bolsanaro. Allí están la mayoría de los activos consolidados con un 39,7 %, vs. 20 % en Colombia, de un total a diciembre de 2017 de $ 43.408.501 millones. Además de Brasil y Colombia, tiene inversiones en Chile y Perú. En Brasil son dos negocios los principales: Transporte de Energía Eléctrica con sus empresas controladas: ISA Cteep (Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica Paulista), Iemg, Pinheiros, Serra Do Japi, Evrecy, Ienne, IE Itapura, IE Aguapéi, IE Itaquere, Ie Itaúnas, IE Madeira, IE Garanhuns, IE Sul, IE Aimorés, IE Paraguacu, IE ERB1, Taesa (41,6%) y Tecnologías de Información y Telecomunicaciones por medio de Internexa. Además cuenta con los vehículos de inversión ISA Capital do Brasil, Internexa Participações e ISA Investimentos e Participações.

La principal empresa en este país es ISA Cteep, que fue escogida en 2017 como la mejor empresa del sector de energía en Brasil por la revista Exame.