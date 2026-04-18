- Baum Festival 2026 revela su cartel por días y empieza el conteo regresivo

Con headliners como Disclosure y Underworld, el festival de música electrónica más importante del año promete una edición cargada de energía y diversidad sonora

Estamos a menos de un mes de volver a sentir los bajos en el pecho de la mano de Baum Festival que se realizará en Corferias durante el 22 y 23 de mayo. Este festival que es catalogado como uno de los mejores del mundo durante el mes de mayo, realiza su edición numero once con un cartel que, como de costumbre, rompe con todo lo previsto.

Esta semana los amantes de la electrónica fuimos testigos del lanzamiento del cartel por días, por lo que si estaba pensando en asistir solo un día debería replantearse esa idea porque ambos días cuentan con cierres imperdibles como lo es Disclosure el viernes y Underworld el sábado.

Para el día viernes, el festival cuenta con nombres muy importantes en la escena como Richie Hawtin quien lleva más de 30 años de carrera musical, Joseph Capriati, Estella Boersma, pawlowski, Otta, Pegassi y Supergloss. Algunos muy esperados por ser la primera vez que aterrizan en el país como Malugi y Boys Noize y, sin duda, no puede faltar la cuota nacional con nombre como Noise Mafia que actualmente está tocando en los mejores festivales del mundo, además de Praxys, Dollhouse y Alejandra Vargas.

Por otra parte, el sabado viene cargado con una cuota de tecnho muy importante en formato B2B como lo es Alarico B2B Yanamaste, ANNÉ B2B SHDW, UBERKIKS B2B Felicie y grandes nombres como Nina Kraviz, Andrés Campo, PAN POT, DJ Rush y Mallgrab. Por su parte, la cuota nacional de este día estará a cargo de Dj's como No one, NOROST, Oslo, Sgurz y Dj Kinner.

Por si fuera poco, esta edición del Baum Festival contará con la participación de sellos de talla mundial como Intercell, FACE 2 FACE y Unreal, lo que reafirma su apuesta, como en años anteriores, por ofrecer lo más destacado de la música electrónica a nivel global. Quienes aún no tengan su entrada pueden adquirirla a través de Ticketmaster.

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