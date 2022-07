Bancolombia, RCN y las marcas que más odian los colombianos

.Publicidad.

Las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para hacer visible los disgustos de las personas, y en Colombia, en el lugar para despotricar sobre lo que no es del agrado de los usuarios. Hay momentos donde las tendencias vuelven protagonistas a varias empresas y marcas nacionales, pero lejos de ser por su gran trabajo, es porque la gente las odia. Estas son las empresas más criticadas en redes.

Bancolombia

El banco se vuelve tendencia cada fin de mes por los problemas en su aplicación, que en el momento en el que pagan el sueldo, vive caída y sin servicio. Además, las filas para hacer retiros son inmensas por esas fechas y para algunos el servicio al cliente es paupérrimo. Además, las ultimas criticas aseguran que por medio de su nombre están haciendo robos a algunos usuarios. Ver a Bancolombia como hashtag en Twitter ya se ha hecho costumbre.

Sres @Bancolombia es hora de devolverme ya el dinero debitado de mi cuenta X errores en su plataforma. Muy juiciositos para cobrarme y debitarme, pero ahora ni responden en los canales de atención, me dijeron q el mismo fin de semana pasado quedaba solucionado, es jueves y nada! — Dumar D. Guevara T. (@Dumar_Guevara) July 8, 2022

Cada quincena el inge de sistemas de Bancolombia pic.twitter.com/n7VsGiM1tA — Gavioto (@HuevoPorSopa) July 2, 2022

Por favor!! Qué pasa? Señores @Bancolombia, les está quedando grande atender a sus usuarios. Ojo, estamos esperando. ¿Para cuándo el reembolso?? https://t.co/1zqe4MjBvl — Leonidas Name ∴ (@leonidasname) July 7, 2022

RCN

Aunque el canal en su inició barría con los demás canales privados, en los últimos años ha venido en un declive del que no ha podido salir. En redes sociales lo tildan de ser el medio del uribismo, y que con sus remakes no ha hecho más que confirmar que las ideas en el interior de la producción parece que se acabaron.

Un Uribista más, bien por RCN, hacen un arduo trabajo para quebrar esa empresa. — Dairo Suárez (@DairoSurez1) July 1, 2022

Estos son RCN y este señor es uno.mas del grupo Uribe..Por eso sus críticas . — Lolo Guerrero (@LoloGuerrero8) July 8, 2022

Avianca

La aerolínea vivió uno de sus momentos más oscuros en medio de la pandemia y después se declaró en quiebra. Como una reestructuración han hecho varios cambios a los aviones y al servicio, y eso no lo han perdonado los clientes, quienes siempre critican los asientos de las aeronaves, y también los precios de los vuelos.

Sigo sin obtener respuesta. Muy mal servicio a los viajeros frecuentes. @AviancaEscucha @Avianca — Eduardo Ariza Schwitzer (@EduardoArizaS) July 7, 2022

Se tienen confianza los amigos de @Avianca. $300.000 por subir de primero al avión. 😂😂😂😂. Qué descaro @AviancaEscucha pic.twitter.com/Vb1fLl8GST — Jorge Acosta (@jorgeacostav) July 3, 2022

Al parecer para quien diseño la nueva silla "Economy" de Avianca las personas altas somos "Expensive" — Natalia Rendón (@NataliaRendonR) July 7, 2022

Transmilenio

Aunque solo funciona en la capital, no hay día que no aparezca un mensaje en contra de la empresa de transportes en las redes sociales. Las principales razones por las que la gente la odia es porque según ellos, el servicio es paupérrimo y no hay día en el que algo suceda con alguno de sus buses. Además, de las demoras que usualmente se presentan en el sistema.

Los señores de Transmilenio cobraron $2.650. Además el bus se retrasó, por lo que se llega tarde a todo lado. No les recomiendo Transmilenio. https://t.co/2LevHVbgz1 — Joose Castiblanco (@josexito) July 7, 2022

Señores @TransMilenio @sitpbogota la ruta L813 se ha convertido un suplicio esperarla el día de hoy en el paradero 216A13 en la primera se mayo se tardó más de 40 minutos en llegar el vehículo apesar se que en la aplicación transmiapp marcaba un tiempo de 20 minutos pic.twitter.com/tFq8VvbhF0 — Junca.oz (@juncaosoriofo) July 7, 2022

Claro

A claro lo critican por dos bandos, no solo porque a veces tiene problemas en su cobertura telefónica, sino también porque el internet. hay cientos de mensajes en donde los usuarios osan decir que la empresa de telecomunicaciones tiene el peor servicio del país y que su atención al cliente no sirve para nada.

Amigos en Colombia nunca, pero nunca vayan a cometer el error de contratar los servicios de @ClaroColombia el servicio de internet es pésimo además su atención al cliente es ineficiente y grosera llevo 4 días sin internet y no me dan respuesta, @sicsuper #ClaroMalo — CICUTO💧 (@Cicuto7) July 8, 2022

Claro Colombia definitivamente el peor hijueputa karma que uno puede pagar — adam (@eyelessbastard) July 7, 2022

