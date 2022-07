La decadencia de McDonald's, ahora cobran hasta los sobrecitos de salsa

.Publicidad.

No hay duda que McDonald 's es una de las franquicias de comida rápida más importantes a nivel mundial. En Colombia no es distinto y con un gran número de sucursales en las principales ciudades del país, es uno de los restaurantes más visitados por aquellos que quieren darse un gustico y no cocinar.

Sin embargo, en los últimos años una lista de quejas hacia la franquicia ha generado preocupación en los clientes, quienes han sido testigos de cómo la atención ha ido en un declive importante, los productos ya no tienen la misma calidad de antes, y los descuentos son casi inexistentes.

-Publicidad.-

La última crítica conocida hacia McDonald 's fue el cobro de los sobrecitos de salsa, que vienen desde finales de 2021. Según la experiencia de varios usuarios, el combo ya no viene con las salsas habituales, y si uno quiere adquirirlas tiene que pagar un costo de $2500. Así mismo pasa con los sobrecitos de miel, que causan un recargo en la factura final.

Hola, acabo de efectuar una compra en el mc donalds de la 125 con paralela y me acaban de decir que no dan salsa BBQ, solo con nuggets. Hable con Marcela Soto. Que con mucho gusto la venden. Vuelvo y pregunto, en Colombia en serio pasa esto? Da vergüenza. — Mafe Carvajal (@nandacarva) April 6, 2022

Publicidad.

Los usuarios se preguntan qué está pasando al interior de la franquicia para hacer estos cambios tan poco amigables con el cliente, y muchos opinan que con lo que se paga en Mcdonald ’s a dia de hoy, se pueden disfrutar de otras hamburguesas, mucho más ricas, en otros restaurantes como El Corral o Burger King.

Colombia esta tan mal que en McDonalds:

1. COBRAN la salsa Bbq

2. A 2000 pesos

🤡 — valemonro 🤡♍️❤️‍🔥 (@vmonroybe) July 4, 2022

Vea también: