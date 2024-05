Char confirmó baja del Junior para el segundo semestre y ya son 5 jugadores los que dirían adiós

Las directivas del cuadro tiburón comunicaron a Fortaleza que no ejercerán la opción de compra por el defensa Brayan Ceballos, quien retornará a Brasil en julio

.Publicidad.

En medio de su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en donde aún tiene todas la posibilidades de clasificar a la final, Junior no descuida lo que será el segundo semestre del año y, por eso, desde ya ha empezado a hacer los primeros movimientos dentro del club. Para nadie es un secreto que el objetivo del equipo es seguir siendo competitivo en el rentado local, por lo que quiere fortalecer a la plantilla lo mejor posible y, para ello, también tiene que decirle adiós a algunos jugadores, de los cuales ya se confirmó la primera de las bajas de Junior de Barranquilla: Brayan Ceballos.

Junior de Barranquilla se ubica segundo del grupo A con 8 puntos, los mismo de Pereira, que lidera el cuadrangular. Foto: @JuniorClubSA

| Vea también: El colombiano nacido en España que a 200 km/h volvió a poner de moda los deportes de motor en el país

..Publicidad..

Brayan Ceballos, el nombre que se suma a las bajas de Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay 2024-II

El encargado de dar la exclusiva fue el experiodista de Win Sports, Pipe Sierra, quien a través de su red social X confirmó que Brayan Ceballos no continuará en el club para el segundo semestre del año. Hay que recordar que el defensa nacido en Cali arribó al cuadro tiburón a modo de préstamo desde Fortaleza Esporte Clube, en julio de 2023; pero después de un año, las directivas decidieron no hacer efectiva la opción de compra y tendrá que regresar a suelo brasileño finalizada su participación en la Liga BetPlay, lo que puede ocurrir más temprano que tarde, si es que el club no clasifica a la final del torneo.

...Publicidad...

🚨 Exclusiva: #Junior le comunicó a #FortalezaEC que no ejercerá la opción de compra que tenían por Brayan Ceballos (23). El defensa jugará los últimos partidos con el ‘tiburón’ y volverá al club brasileño 🇨🇴



👀 Sin embargo, hay varios equipos que lo siguen y quieren comprarlo pic.twitter.com/ETuvXkSsfe — Pipe Sierra (@PSierraR) May 27, 2024

En su paso por Junior de Barranquilla, el defensor caleño alcanzó a disputar 20 compromisos, algunos de ellos de la Copa Libertadores de América, e incluso llegó a sumar minutos en la final de la Liga BetPlay 2023-II, donde el cuadro currambero resultó alzando el trofeo. Aun así, parece que finalmente no convenció del todo y por eso los Char la bajaron el pulgar para seguir en la plantilla. Desde ya se habla sobre su regreso a Brasil, pero también de alguna ofertas de otros clubes.

....Publicidad....

La salida de Brayan Ceballos se suma a los rumores de las otras posibles bajas de Junior de Barranquilla, que tienen como protagonistas a Ómar Albornoz, Vladimir Hernández, Léider Berrio y Luis González, quienes según información dada en el VBar de Caracol Radio, no continuarán en la plantilla tiburona para el torneo finalización. Es más, ‘Cariaco’ ya comunicó a las cabezas del club que no renovará su contrato y que escuchará ofertas de otros clubes de la liga para renovar aires.

| Le puede interesar: