Avianca estrena CEO extranjero

Después de que el salvadoreño Roberto Kriete le quitara el control de Avianca a Germán Efremovich, la nueva junta directiva elegirá en los próximos días al holandés Anko van der Werff como nuevo CEO de la compañía en reemplazo de Hernán Rincón, quien renunció el pasado 24 de abril. Van der Werff viene de ser el vicepresidente ejecutivo y comercial del Grupo Aeroméxico. También se desempeñó como vicepresidente encargado de Pricing en Qatar Airways.

Van Der Werff no habla español y por esto ha sido centro de críticas. Pero la barrera idiomática a él no le preocupó en México y seguramente, no le importe en Colombia, pues sostiene que el idioma en los negocios es el inglés.

Mientras se realizó el proceso de selección del nuevo CEO, la compañía estuvo a cargo de Renato Covelo, actual Vicepresidente Legal.