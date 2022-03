Aunque Petro sigue ganando en las elecciones presidenciales, no le daría para llegar en primera vuelta

.Publicidad.

En todos los escenarios, Petro ganaría las elecciones presidenciales según la última encuesta Colombia Opina de Invamer, pero no le alcanzaría para llegar en primera vuelta a la Casa de Nariño. El Pacto Histórico sería la coalición más votada con un 38,0% seguido de Equipo por Colombia con un 19,1% y Centro Esperanza en el último lugar con un 14,5%. Sin embargo, los colombianos indecisos que no saben aún por cuál coalición votar es del 28,4%, un porcentaje bastante alto en vísperas de que la consulta es el próximo 13 de marzo. Las alianzas non santas de Petro con maquinarias de partidos tradicionales no fueron bien vistas por los seguidores de izquierda y lo golpearon en el Pacto Histórico pero no a nivel nacional. Aunque Petro triplica en votación a los otros candidatos, dentro de su coalición pasó de tener el 82,4% de los votos en noviembre de 2021 al 78,6% en esta ocasión. Este bajón empoderó a la líder social y feminista, Francia Márquez, que sería la segunda candidata más opcionada con una aprobación que aumentó del 7,5% al 13,5%.

Equipo por Colombia tendría como ganador a Federico 'Fico' Gutiérrez con un 28,9% y en segundo lugar a Álex Char que pese a los escándalos en su contra en el último mes, no le afectaron pues obtuvo el 24,7% a su favor. Sergio Fajardo ganaría en la Coalición Centro Esperanza con un 43,5% seguido de Juan Manuel Galán (23,9%), Carlos Amaya (14,9%) y en cuarto lugar Alejandro Gaviria con un 12,9%, una candidatura nunca despegó a pesar de las alianzas.

Esta es la encuesta Colombia Opina de Invamer para Caracol Noticias, BluRadio y El Espectador:



