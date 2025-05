Aunque le tumben la Consulta, Petro sigue firme rumbo al 2026

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

mayo 09, 2025

Los últimos desarrollos políticos están mostrando que no obstante el hundimiento del proyecto de ley del “transfuguismo”, la medida de aseguramiento al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y aun con la negativa del Senado a la consulta popular, Petro gana las elecciones de 2026.

Las marchas del 1º de mayo comprobaron el crecimiento y la ampliación de la base social del petrismo en las principales capitales y en todo el país, de tal manera que se puede afirmar con certeza que la consulta popular ha calado en los trabajadores, vastos sectores populares, y en franjas importantes de las llamadas “capas medias“de la ciudad y del campo.

Además, la última encuesta de Cifras y Conceptos le da un Sí a la consulta en Barranquilla de 72%; Cali 64%; Bogotá 57%; Medellín 46%, donde, además, afirma que un 43% votaría Sí a la consulta; sin perder de vista a los indecisos que aparecen con un 17%, que son clave para la suma de apoyo hacia el 30% del censo electoral que se necesita para alcanzar el umbral equivalente a unos 13 millones 600 mil votos y para llegar a los 6.600 mil votos por el Sí a las preguntas de la consulta; aparte de sacar un 46% en Medellín, donde parece que se están equilibrando las fuerzas en la capital de la montaña.

Sí a la consulta por edades:

De 18 a 25 años el 66%; De 26 a 35, 64%; De 36 a 45, 61%; De 46 a 55, 54%; De 56 a 66, 47%; Más de 65, 46%.

Si a la consulta por ideología

Izquierda 84%; Centro 56%; Derecha 35%. (El Colombiano. Cifras y Conceptos Mayo -5-2025)

En el Sí a la consulta por edades, debemos resaltar la mayoría de porcentajes en los rangos de 18 a 55 años, y por debajo están los mayores de 56 años, lo que está indicando que la mayoría está en los sectores de la juventud, como tendencia de independencia y autonomía en amplios sectores de esta franja de la población.

Es decir, aun cuando las encuestas son una foto del momento, como se dice en lenguaje coloquial, pues de todas maneras están auscultando un sentimiento, interpretando un estado de ánimo que se manifestó claramente el 1º de mayo, y que está marcando una tendencia al crecimiento de la participación, favorabilidad y simpatía con la Consulta Popular, que seguramente seguirá creciendo con los desarrollos políticos en el próximo semestre.

En este marco de relaciones de poder y de la polarización de la situación recibimos la noticia: “Se anuncia posible Golpe de Estado e intentos de asesinato contra el Presidente Petro”. Sin restarle gravedad al titular, pensamos que se debe asegurar la veracidad de la información, pues no contribuye al análisis objetivo de la situación afirmaciones que carecen de sustento real basadas en suposiciones y e hipótesis que pueden estar orientadas a crear confusión, desorden, perplejidad, y desánimo, en sectores sociales que están creciendo a favor de la consulta y de las reformas por los cambios democráticos.

El manejo de titulares de prensa por determinados medios de comunicación, tienen, muchas veces, un sesgo de falta de objetividad y de veracidad en la información, que se prestan para crear falsas expectativas o conclusiones inexactas o amañadas de la realidad objetiva de la situación política. ¿Quién anuncia la posibilidad de un Golpe de Estado e intentos de asesinato contra el Presidente Petro?

Será que frente al movimiento de masas despertado por el Presidente con la Consulta Popular, ¿no hay analistas para desentrañar a quién le podría servir dentro de los sectores del gran capital y del gobierno de los Estados Unidos, un Golpe de Estado Institucional, parlamentario o judicial contra el Presidente Petro?

¿Será que la amenaza viene de los grupos narcotraficantes de cualquier ideología, en conexión con sectores de poder de la ultraderecha golpista? ¿Será que el Gobierno de Estados Unidos no analiza las consecuencias políticas y económicas de abrir otro frene de guerra en su patio trasera de América Latina?

Otra cosa es que el senado niegue la consulta popular, o que el Consejo Nacional Electoral prosiga las investigaciones y juzgue al presidente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y lo aparten del poder o lo inhabiliten indefinidamente.

Pero no creo que con titulares de esta categoría se vaya a impactar a la opinión popular, en grado tal que conduzca a un levantamiento insurreccional, pues no hay la claridad y la suficiente información acerca de cómo se mueven las corrientes políticas de la derecha y de la izquierda dentro del ejército y de la policía, a un año de las elecciones para congreso.

De modo que lo que hacen estos titulares es desconcentrar a la gente del objetivo central de la consulta popular, meterle miedo y desasosiego, paralizar la combatividad y desanimar a los sectores medios vacilantes que se mueven por los titulares de la prensa y por los comentarios de la radio y de la televisión; desorganizar el movimiento popular, estimular los chismes y los mentideros políticos, aupar a la derecha y a los grupos paramilitares, y poner en duda la movilización de masas en estos momentos de ascenso e iniciativa política del movimiento popular.

¿Será que veremos en la prensa y los noticieros de radio y televisión la veracidad de esta noticia, el origen de la fuente de la misma, así como su credibilidad y realidad objetiva confirmada y sustentada por los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y del mismo Presidente Petro?

Seguidamente, hay que preguntar por las repercusiones en la votación de la consulta por la medida de aseguramiento del expresidente del senado y del expresidente de la cámara por parte de la Corte

Suprema de Justicia

Se trata de agilizar la votación para sentar posición frente a la consulta por parte de las fuerzas del congreso que no quieren la participación del pueblo a través de este mecanismo de participación popular.

Si la consulta es negada por el Senado ¿cuál es la alternativa del gobierno y del movimiento democrático? ¿Convocar por decreto la consulta popular? ¿Profundizar la respuesta de masas contra el senado de la República?

Y cuál será la consecuencia del hundimiento del proyecto de ley de “trasfuguismo” en la votación de la consulta, y para el Pacto Histórico y los sectores democráticos en las elecciones al Congreso en 2026?

Obviamente, la posibilidad del Golpe de Estado y/o del asesinato del presidente no se puede descartar, habida cuenta de la crisis económica, política, social y de la paz total, y de la tradición violenta y sanguinaria de sectores dominantes en el poder, pero el momento obliga es a trabajar la unidad y movilización cada vez más amplia de los sectores populares para defender la democracia, la paz y las reformas para el cambio y la unidad popular.

En las circunstancias de una guerra civil, que no quiero ni pensarlo, ¿cuál sería el papel del movimiento democrático, de la lucha armada urbana y de la guerrilla campesina?

El pueblo no se va a quedar con las manos cruzadas a la expectativa del accionar de los golpistas, sino que se va a levantar en un Frente Amplio por la democracia y por las reformas sociales para el cambio y la unidad mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que le daría salida a la crisis nacional mediante el programa democrático: reforma agraria, salud, educación, laboral, política-electoral, servicios públicos, justicia, paz total, entre otras.

En todo caso el paso que ha dado el movimiento popular y democrático en estos cuatro años de gobierno es muy grande, y su paso de gigante no se va a detener hasta no haber coronado el programa popular burlado por la oligarquía en el Congreso de la República; la escuela política de masas de este período, le habrá enseñado al pueblo lo que no ha aprendido en los 200 años de independencia del imperio español.

Los partidos políticos han delineado su comportamiento real, las clases y sectores de clase han mostrado sus verdaderos intereses económicos y políticos, y los actores en el escenario revolucionario y democrático han definido sus papeles y su comportamiento político, de tal manera que las cosas están dispuestas para emprender la lucha por la profundización de las reformas y la unidad.

Tenemos un programa democrático claro y viable que consulta los intereses nacionales y populares, del cual se está apropiando el pueblo con las movilizaciones en las calles, un líder que unifica y moviliza a los sectores populares en un Frente Amplio, una experiencia en la combinación de las más variadas formas de la lucha de masas, y sobre todo, un pueblo que ya tiene la escuela de la lucha para trascender un gobierno, un congreso y un poder, que le permitan avanzar en la implementación de las reformas y los cambios por la democracia, la paz, la unidad y la justicia social; estar por fuera de la consulta es estar desubicado de la coyuntura nacional.

En conclusión, el gobierno gana con las dos caras de la moneda: si el senado dice NO a la consulta, de todas maneras el discurso del cambio, la movilización de masas y la iniciativa política las tiene gobierno, mientras que la oposición está acorralada con sus empresarios y sus medios de comunicación en sus divisiones internas, sin discurso, sin programa y sin liderazgo político. Petro y el cambio ganan con el SÍ, pero con el NO también siguen ganando.

