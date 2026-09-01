- Aumentan las sospechas de un pacto político entre el uribismo y el petrismo

El respaldo a los viajes de Petro y el traslado del caso Uribe revelan una inusual alianza entre sectores opuestos que desata polémica en el Congreso

Texto escrito por: Mauricio Jiménez Ramírez

El escenario político colombiano presenció un hecho insólito en el Congreso: el cruce de votos entre sectores antagónicos del Centro Democrático y el Pacto Histórico. La sorpresiva coincidencia avivó los señalamientos sobre un presunto intercambio transaccional de favores entre ambas orillas ideológicas.

De acuerdo con las lecturas analíticas que circularon en el debate público, la transacción habría funcionado en dos tiempos: el respaldo del uribismo para viabilizar las solicitudes y permisos de viaje del presidente Gustavo Petro al exterior y, como contrapartida, la sorpresiva votación a favor por parte de congresistas oficialistas para trasladar la investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja desde la Fiscalía hacia la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Ejes de la controversia

La aprobación de los viajes presidenciales:

Las autorizaciones para que el Jefe de Estado viaje al extranjero requieren del visto bueno del Senado. El pragmatismo parlamentario suele transformar la abstención de bloqueos por parte de la oposición en un activo de negociación legislativa.

El respaldo uribista al viaje presidencial:

La bancada uribista dio un brazo a torcer estratégico y votó a favor en el Senado para otorgarle al mandatario la autorización de salir del país. El propio expresidente Álvaro Uribe defendió públicamente dicho voto apelando a las garantías constitucionales del libre traslado y rechazando las presiones en redes sociales, una postura que sorprendió a sus seguidores más duros e indignó a sectores de la oposición que exigían negar la solicitud.

La respuesta en la Comisión de Acusaciones:

Pocos días después, la "devolución del favor" se materializó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cinco congresistas del Pacto Histórico alinearon sus votos junto al Centro Democrático para reclamar la competencia sobre la investigación penal contra Álvaro Uribe y solicitar que el expediente por las masacres paramilitares saliera de la Fiscalía para ser trasladado al Congreso.

El impacto político y las víctimas:

Esta inusual y mutua cortesía legislativa desató de inmediato el rechazo de los apoderados de las víctimas y de sectores del propio oficialismo. Mientras en la opinión pública la jugada es leída como un pacto no escrito de conveniencia bilateral para garantizar la impunidad procesal y la gobernabilidad, la pugna jurídica terminó escalando a la Corte Constitucional, que ahora deberá definir la jurisdicción definitiva del proceso.

El curso final del expediente no quedó zanjado en el ámbito parlamentario. La definición sobre si la investigación contra el expresidente se mantiene en la Fiscalía General de la Nación o migra al Congreso radica en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, encargada de resolver la colisión de competencias entre ambas jurisdicciones.

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