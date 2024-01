El técnico bogotano que los Ardila quieren para reemplazar a Bodmer en Nacional; no dio la talla

.Publicidad.

El inicio de la Liga BetPlay no ha sido bueno para Atlético Nacional y las directivas lo saben de más. El equipo obtuvo una victoria bastante difícil en su primera salida frente a Alianza FC y, en el más reciente partido, cayó goleado 4-1 contra un América de Cali que aun no tiene técnico oficial. Es por esa razón que, aun cuando el actual DT del equipo, John Jairo Bodmer, llegó hace tres meses al cargo, desde las cabezas verdolagas estarían planteándose la idea de rescindir su contrato y reemplazarlo con otro bogotano. Los rumores apuntan a que es conocido en el campeonato local y que llegaría como técnico de Nacional si los malos resultados persisten.

¿Quién es el candidato para reemplazar a Bodmer y ser nuevo técnico de Atlético Nacional?

Según lo afirmó el periodista Andrés Muñoz, Lucas González es el DT que se alza como gran candidato para reemplazar a Bodmer. La información dada por el comunicador aseguró que los dirigentes de Nacional no han estado conformes con la idea de juego del bogotano y, tras la goleada contra los escarlatas, están a una derrota más de sacarlo del club. No se ha confirmado si ya hubo acercamientos con el ex América de Cali o no, pero lo cierto es que el fichaje sería una sorpresa, sobre todo al pensar que desde Nacional querían iniciar un "proceso serio".

🚨 La continuidad del profesor Jhon Bodmer en #AtléticoNacional, está en duda, por la goleada de ayer ante #AméricaDeCali, y el plan A para reemplazarlo es Lucas González, a pesar del interés del #DeportivoCali, no se avanzó, y es la opción más fuerte en este momento, para el… pic.twitter.com/RqCyLBGTyB — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) January 29, 2024

En cuanto a los números de John Jairo Bodmer en Atlético Nacional, desde su llegada en octubre de 2023 ha disputado 16 partidos, ganando 8, empatando 1 y perdiendo 7. Por su parte, en su más reciente aventura como técnico, en América de Cali, Lucas González sumó 28 compromisos, ganando 11, empatando 7 y perdiendo 10. Habrá que esperar si los próximos resultados salvan a Bodmer o de lo contrario, le dan la excusa perfecta a las directivas verdolagas para sacarlo y pelear por Lucas.