Atlanticenses, ahí les mando a Nicolás (Petro)

Petro siempre ha querido meterse políticamente en la Costa, y no ha podido hacerlo con éxito, pese a los innumerables admiradores que tiene en la región. Sin embargo, esta vez los planetas se han alineado a su favor. Esos planetas tienen que ver con los cinco o seis gatos que hacen parte de la izquierda en el Atlántico, y cuya división es tan cantinflesca como compleja. No tienen votos ni son dueños de ninguna representatividad política. Nadie los conoce. Viven como en las catacumbas. Y como no se han puesto de acuerdo para elegir a sus propios representantes, Petro aprovecha la coyuntura y les manda a su hijo, a ver si hace el milagro de verlos juntos así sea para la foto.

Pero, ¿quién es Nicolás? Un perfecto desconocido que seguramente no sabe dónde queda San José de Saco en el Atlántico, pero que ha decidido, no sabemos si a motu propio o por órdenes perentorias de su padre, lanzarse a la gobernación del Atlántico. En campaña no lo distinguirán por su liderazgo, sino como el hijo de Petro. Y esto tiene consecuencias para él, pues, como su postulación paternal tiene más de farándula política que otra cosa, lo juzgarán con los valores propios de una novela rosa. ¿Es la versión light de su padre?, ¿habla o no como su primogénito?, ¿adopta o no sus posturas radicales?, ¿o se va por el camino del centro?

En sus primeras declaraciones, Nicolás Petro se ha mostrado timorato. Despalomado. Sin fuerza. Débil. Nervioso. Con el mismo semblante de espanto que exhibió José Name Jr, cuando su padre José Name Terán lo presentó como el heredero de su curul.

Nicolás Petro será entonces un cántico a la bandera, pues su liderazgo es nulo en Barranquilla y, más aún, en la provincia, donde su nombre no suena para nada. Así que no sabemos si Gustavo Petro es mal consejero político por lanzar tempranamente a su hijo sin experiencia ni experticia, o Nicolás es buen hijo por obedecer mansamente los caprichos de su padre

