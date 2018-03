Atentado a Petro: el discurso del odio ha calado y el terrorismo es su aliado

Sin duda el discurso de odio de Uribe y sus integrantes del CD ha calado en la gente. Por un lado porque quienes deciden actuar voluntariamente salen a la calle llenos de odio a protestar agresivamente contra Petro.

Por otro, porque hay quienes aceptan cualquier dinero para sumarse a la turba enardecida, que si no lo está, se encargan de enardecerla. Por otro —y eso es lo peor—, las redes sociales se llenan de comentarios justificando el atentado y lo que es peor, aplaudiéndolo y hasta abriendo sus puertas a seres horribles como el criminal Popeye, quien encuentra eco a sus palabras también criminales.

Que se aplauda esto, es muestra de lo enferma que esta una buena porción del país. Enferma de odio de rabia, de mentiras, de confusión. Un país donde la ultraderecha, sean políticos, sicarios y exsicarios, narcos, etc.. pueden planear uno o mil atentados a .sabiendas de que aunque se hayan anunciado y se sospechen sus futuros autores, nadie hará nada.

Lo cierto es que a los que conocemos el espíritu que anima la a ultraderecha (unida al narcotráfico y paramilitarismo o no) sabemos de lo que puede ser capaz (la historia con numerosos hechos lo demuestra), y también a los que conocemos a esos millones de colombianos derechizados desde su ignorancia pues creen a pie puntillas lo que los caudillos del odio les dictan, creo que no nos sorprendió que en Cúcuta se diera el anunciado atentado a Petro.

Bueno, atentado o ataque, disparos o esquirlas, (aunque hace unos minutos Petro dice aludiendo al video: “Aquí se ve que hay un individuo que dispara, no impactó en mi vehículo pero era parte del plan de asesinato”.

No sorprendería que la gente que no gusta de Petro saliera y protestara. Están en su derecho. Pero otra cosa es, aunque no me ha sorprendido, es ese derroche de agresividad, violencia y actitud terrorista de la ultraderecha, que no solo se organiza para hacer atentados, sino que organiza a la grey ingenua que sigue a los caudillos del odio para darle un toque de verdad y realismo popular y colectivo y luego decir que el pueblo siente así.

Uribe debe estar feliz, los paramilitares obviamente también, y lo debe estar en general la ultraderecha informada y desinformadora y todos aquellos que han creído que “Petro nos llevará a ser una Venezuela” (así estemos peores que dicho país y así acá hayamos vivido la dictadura de un sistema narcoterrorista de derechas que impone lo que se hace dice y decide qué queda impune en este país, a quien se corrompe y a quien se asesina y calla y cómo robarle a la gente su derecho a una vida digna, con educación, empleo y salud, sin muertos, sin odios).

Lo que lamenta uno es que cada vez que surge alguien que no es de derecha, que pueda darle una ‘vuelta’ a nuestra lamentable realidad colombiana, o que cautive a la gente, aparecen los ataques: desde la difamación, la estigmatización y las amenazas y los atentados, hasta el crimen fatal, que jamás será esclarecido aunque se sepa quiénes fueron sus autores y organizadores.

– El silencio de muchos es más cuestionable y censurable.

– Que ahora no digan los medios y toda su ultraderecha que no ocurrió nada.

