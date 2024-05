Así suenan “Oiga, mire; vea”, “Carro de fuego” y los “Pasodobles” en Guayacán Sinfónico

.Publicidad.

Quizás no sea exagerado decir que uno no ha escuchado realmente la frase “Si huele a caña, tabaco y brea; usted está en Cali, para que vea”, hasta que no la escucha con arreglos orquestales detrás. Y no porque esta nueva versión que está incluida en el nuevo disco Guayacán Sinfónico desplace a la original, sino porque la nueva composición de la legendaria Guayacán Orquesta impresiona desde los primeros segundos de la grabación.

“Te amo, te extraño”, “Cada día que pasa” y “Mujer de carne y hueso” son otras de esas canciones, dieciséis en total, que conforman este disco que la legendaria orquesta de salsa grabó en el Parque de las Banderas de Cali con motivo de 35 aniversario.

Curiosamente, hasta el momento de este escrito, la canción más reproducida en plataformas es “Carro de fuego”, que lanzaron en 2009 y que hace parte de un conjunto de éxitos más recientes por la agrupación. Un gran acierto de este disco es que, aunque los arreglos tienen una gran presencia, las versiones de las canciones se ajustan bastante a las originales.

En los “Pasodobles” se percibe bastante esa simbiosis y la composición puede sonar realmente grandilocuente, pero sin alterar aquella icónica melodía que tanto aman los colombianos.

Así es el disco de los 35 años de aniversario de Guayacán Orquesta

De acuerdo a lo declarado por los integrantes de Guayacán, el principal objetivo de grabar este disco es catapultar el legado de los maestros Nino Caicedo y Alexis Lozano, pertenecientes a la orquesta.

Por eso tuvieron la ardua tarea de agarrar los 20 álbumes del grupo, con más de 40 éxitos indiscutibles de salsa, para seleccionar sólo 16 canciones que fueran a parar a esta grabación.

Los arreglos estuvieron a cargo del maestro Francisco Zumaqué (el mismo de “sí sí, Colombia; sí sí caribe”), Israel Tanenbaum, Hardison Castrillón y Alexis Lozano. Además, la Orquesta Ensamble Sinfónico de Cali también participó en la grabación.

A continuación, el concierto completo, que difundió la Orquesta Guayacán en sus cuentas oficiales.