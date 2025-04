Así será el vagón del Metro de Bogotá que ya está listo en la fábrica china

.Publicidad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso a circular el video en el que se muestra el primer vagón del tren en movimiento. Así serán los 30 vagones que circularán por la primera línea del metro de Bogotá.

Aunque en septiembre llegará a Bogotá, en China comenzaron las pruebas en movimiento del primer tren, de los 30 que tendrá la primera línea del metro de Bogotá. “No es de cartón” dijo el alcalde Galán a quien le ha tocado vigilar el proceso para asegurar el cronograma pactado.

Este primer tren fue remolcado a baja velocidad, para verificar su desempeño en una curva y en los próximos días continuarán las pruebas del tren circulando con su propia tracción, las pruebas se realizan al norte de China en un recorrido de 2.500 kilómetros, quien adelanta estas pruebas es la empresa estatal China RailWay Rolling Stock Corporation (CRRC).

Esta empresa es quien tiene a su cargo la fabricación de los 30 trenes de la primera línea del metro de Bogotá, cada tren tendrá 6 vagones con capacidad para transportar 1.800 pasajeros a una velocidad de 42.5 kilómetros por hora en promedio y movilizará 43 mil pasajeros hora sentido, beneficiando de forma directa a cerca de 3 millones de habitantes de 78 barrios en 9 Localidades de Bogotá.

Los trenes de la primera línea del metro de Bogotá tienen una longitud de 134,25 metros, 2,90 metros de ancho y 2,12 metros de alto. Son trenes 100% eléctricos y bidireccionales, es decir que podrán circular en ambos sentidos, tienen un control automático y un sistema de señalización ferroviaria, también contarán con un sistema de comunicaciones bidireccionales entre los equipamientos del tren y la vía, no necesitarán de un conductor.

Los ensayos de este primer tren de la primera línea del metro de Bogotá, se realizan en la ciudad de Changchun en China donde la empresa CRRC tiene su planta. Estas pruebas se hacen para verificar las distancias de seguridad al movimiento del tren, como se comporta la maquina en las curvas o en zonas de cambiavías, así como los niveles de ruido y el rendimiento del tren.

Meses atrás en esta misma fábrica, se habían realizado las pruebas estáticas, es decir con el tren detenido las cuales finalizaron con mucho éxito y dieron paso a los ensayos con la máquina en movimiento.

La estatal china, es la mayor fabricante y distribuidora de material rondante ferroviario del mundo, esta empresa se fundó en 2015, luego de la fusión entre China Corporation Limited CNR y CSR Corporatiopn Limited. Cotiza en la Bolsa y produce una amplia gama de material rodante que incluye trenes de mercancía, locomotoras, vagones y vehículos de tránsito.

Las empresas se fusionaron a finales de 2024, con el fin de aumentar su eficiencia y mejorar la capacidad de competir a nivel internacional. Actualmente la CRRC controla 90% del mercado chino y cuenta con 175.700 empleados después de la fusión de las dos compañías.

Después de la fusión que hizo a finales de 2014 comienzos de 2015, la empresa inició su expansión a nivel internacional, luego de ganar una licitación para la fabricación de 284 vehículos que después ampliaron más de 400 vehículos para vagones de metro.

En junio de 2016 una predecesora de la compañía CRRC, CSR Corporation Limited, estuvo implicada en denuncias de corrupción, sobre un presunto soborno para obtener una licitación de US$6.000 millones, para la entrega de 600 locomotoras a la agencia ferroviaria de pasajeros de Sudáfrica propiedad del estado.

En 2020 se informó sobre el tema que, los fondos asignados para la compra de las locomotoras a la empresa CSR Coporation, ahora transformada en CRRC, habían sido congelados por el servicio de impuestos de Sudáfrica debido a un posible caso de corrupción asociado a la familia Gupta.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha dicho que CRRC, es un proveedor del Ejército Popular de Liberación. En de noviembre de 2020, presidente Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a cualquier empresa o persona estadounidense, tener acciones en empresas, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos haya enumerado como vinculadas al Ejército Popular de Liberación, que incluía a CRRC.

En octubre de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, agregó a la empresa estatal China CRRC a una lista de compañías militares Chinas, que operan en los Estados Unidos. En Colombia la empresa CRRC, se asoció con la empresa española Intecsa, para el proyecto de trenes de carga y pasajeros.

El presidente del grupo CRRC es Sun Yongcai quien ha sostenido que las innovaciones ferroviarias bajas en carbono, son el objetivo para lograr la sostenibilidad de la compañía en China, aunque CRRC es una compañía estatal tiene varios accionistas como: China Asset Management Co Ltd, Penghua Fund Management Co Ltd, BlackRock Advisors (UK) Ltd y Orient Securities Asset Amanagement Co.