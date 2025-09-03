Así será el FestiJazz 2025 en Mompox, donde habrá conciertos, desfiles y cine al aire libre

Durante cuatro días la ciudad espera recibir más de 40.000 visitantes. La agenda incluye a Gilberto Santa Rosa y un homenaje al momposino Franklin Ramos

Del 17 al 20 de septiembre las calles de Mompox volverán a llenarse de música. En su XI edición, el Festival de Jazz espera recibir a más de 40 mil visitantes, una cifra que confirma por qué este evento ya es una de las citas culturales más importantes del Caribe.

Anuncios. Anuncios.

| Lea también: El súper colegio en un barrio humilde de Barranquilla donde los tableros ahora serán pantallas digitales

El anuncio de que Gilberto Santa Rosa será la estrella principal asegura que el Parque del Jazz se convierta en el epicentro de las noches momposinas. Pero el festival no se reduce a conciertos: habrá Street Jazz, cine al aire libre en alianza con el Festival de Cine de Cartagena (FICCI), el desfile Río de Gente, un homenaje al diseñador momposino Franklin Ramos, un concierto góspel en la iglesia Santa Bárbara, muestras gastronómicas y un mural de Unibac que se suma al paisaje urbano. También se presentarán el Colegio del Cuerpo y los estudiantes de Unibac, que llevarán la danza y el arte a la Plaza El Moral.

Anuncios.

Alcaldía de Mompox

Mucho más que un evento: un motor económico

El impacto va más allá de la música. Según el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), en 2024 la ocupación hotelera alcanzó el 91 %, las ventas locales superaron los $456 millones y el evento generó ingresos totales por encima de los $600 millones. Los hoteles y restaurantes fueron los más beneficiados y más de la mitad de los asistentes vinieron de fuera de la ciudad. Un 52 % de los comerciantes aseguró haber tenido que contratar personal adicional para cubrir la demanda.

Anuncios..

El festival también es vitrina turística. Más del 58 % de los visitantes viajaron exclusivamente por el FestiJazz, y un tercio conoció por primera vez a Mompox gracias a él. Esto lo convierte en la segunda gran fecha económica del municipio después de la Semana Santa.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lo resumió así: “Estas iniciativas no solo preservan la identidad cultural del territorio, sino que generan progreso y oportunidades para miles de familias bolivarenses. Además, invitó a los ciudadanos a unirse a la celebración con un mensaje en su cuenta de X:

Les presento la imagen oficial de FestiJazz 2025 🎷🎹



Mompox se prepara para la cita donde la cultura y la belleza de la Tierra de Dios enamoran a miles de visitantes.



¡Los esperamos! pic.twitter.com/GszGa4Hsxt — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) August 21, 2025

Con música, visitantes y una economía que crece gracias a la cultura, el FestiJazz 2025 confirma que Mompox ya no es un pueblo detenido en el tiempo, sino un escenario que se abre al mundo al ritmo del jazz.

| Le puede interesar: