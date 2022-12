Así se forjó la municipalidad de El Bagre (I)

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

noviembre 30, 2022

Pilatos le preguntó: ¿Qué es la verdad?

Juan, 18:38

Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres

Jesús, en Juan 8:38

Sobre una muy estructurada y aceitada maquinaria comenzó a rodar desde la segunda semana del mes de enero de 1979 la campaña para sacar adelante una propuesta que hasta esa fecha sonaba a quimera, a utopía, a fantasía, como era la municipalidad de El Bagre.- Este primer hito quedó registrado en el diario El Colombiano del jueves 18 de ese histórico mes, cuando en su página 10-B en el recuadro Síntesis Municipal, salió la siguiente nota remitida desde ese corregimiento del Nordeste por el señor Romelio Cossio Aguilar:

“Aspiración municipalista EL BAGRE, ZARAGOZA.- Con júbilo los habitantes de El Bagre se lanzaron a las calles a manifestar su gran deseo de que el importante puerto fluvial sobre el río Nechí sea elevado a la categoría de municipio; en una manifestación sin precedentes en la historia de la población sus moradores, desde el más niño hasta el más anciano acataron el llamado de los dirigentes cívicos, comunales, sindicales y políticos, para apoyar a la gran aspiración de convertir a El Bagre en el municipio 116 del departamento de Antioquia. Como se recordará, el año anterior varios corregimientos dieron ese paso decisivo, muchos inclusive apoyados por su cabecera municipal, pues en este caso no se trata de perjudicar jurídica o económicamente a antiguos municipios que han venido ejerciendo su dominio sobre corregimientos que van progresando y con el tiempo buscan una independencia administrativa, la cual redunda en beneficio para la región y el mismo departamento”.-

“Dentro de los corregimientos del departamento que aspiran o han llegado a ser municipio, El Bagre es uno de los que cuenta con mayor acierto. Cuenta con los requisitos exigidos, lo cual será uno de los primeros proyectos que tratará la asamblea departamental una vez entre a sesionar.- Cuenta El Bagre con una población urbana de 10.000 habitantes, gran productor de oro, arroz, madera, ganado, plátano, yuca y todos los productos de clima cálido, cuenta con un bello edificio donde funciona el Liceo Mixto Departamental se cursa de 1º a 6º aprobado; cuenta, además con Caja Agraria, Idema, centro de salud, biblioteca pública, teléfonos de larga distancia, Telecom, telegrafía nacional, cooperativa de ahorro y crédito, una Acción Comunal muy pujante; además es un gran centro comercial”.-

“En cuanto a vías de comunicación cuenta El Bagre con el segundo aeropuerto del departamento; es el principal puerto fluvial sobre el río Nechí hasta donde llegan lanchas de gran calado procedentes de Magangué y Cartagena, por vía fluvial se comunica además con Caucasia y Zaragoza.- Una vez terminado el puente sobre el río Tigüí, el cual está en construcción, quedará comunicado con Medellín a través de la carretera del Nordeste.-

Más adelante se lee: “En El Bagre tiene sus instalaciones la antigua empresa Pato, hoy Mineros de Antioquia S.A., la cual cuenta con 500 trabajadores, talleres, campamentos, 5 dragas en producción y una lista para armar, la cual es la principal aportadora de impuesto además de contribuir al desarrollo de las obras de beneficio común: es El Bagre por tradición un gran centro deportivo donde el fútbol se vive y se siente”.- “El 5 de enero el pueblo se reunió en el Club Amistad y designaron las personas que integran los comités los cuales quedaron así:

COMITÉ CENTRAL: presidente don Rodrigo Mira, Vicepresidente, don Marcos Castañeda, Tesorero don Cristo Navarro, Secretario don Héctor Trespalacios, Auxiliar Jesús Aníbal Ríos, fiscal, licenciado Manuel Tovar R. coordinador don Horacio Zapata Muñoz.

COMITÉ DE FINANZAS Está integrado por las siguientes personas: Ana Celia Moore de Melo, Celia Maduro, Ramona Navarro, Trinidad Aristizábal, Alba Barrera de W, Ana Reyes, Milo González, Gerardo Mora, Leo Ordóñez, Pedro Arango, Ignacio Agudelo, Gustavo Wiesner, Ezequiel Pérez, Manuel Díaz, Ovidio Sanabria, Oscar Padilla, Mariano Parada, José Miguel Mira y Henry Franco.-

COMITÉ DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA Lo integran Leonardo Bustamante, Gabriel Zapata, Gustavo Saldarriaga, Francisco Ramírez, Ildefonso Castilla Jr, Francisco Zuleta, Leonel Prado, Luis Grillo, Dairo Velasco, Luis Navarro, Fernando Alcántara, Ariel Martínez, Rafael Velásquez, Samuel Mercado, Antonio Oliveros y Manuel Campillo.-

“El Bagre al ser elevado a municipio por la Asamblea Departamental será segregado de Zaragoza y contará con los corregimientos de Puerto Claver, Las Flores, Vijagual y posiblemente Cuturú segregado de Caucasia.- Para el mes de febrero se espera la visita de Planeación Departamental, quienes demarcarán el territorio que comprenderá el municipio 116 del departamento de Antioquia.- (Romelio Cossio Aguilar)”

Pues bien, el 24 de marzo del mismo año apareció la noticia referida a los ánimos de constituir el Departamento del Bajo Cauca, solo que al redactor de la nota se le pasaron por alto varios detalles para hacerla creíble.- No citaba la fuente como tampoco hacía referencia a lo que en derecho se dice el modo, tiempo y lugar en donde fue concebida la idea, de modo que para muchos aquello no dejó de ser un “embuchado” que es la palabra usada por los periodistas cuando son asaltados en su buena fe.-

Quizá hoy hubiera causado otro tipo de reacción, pero consultadas algunas personas de aquellos años fueron muy pocas las que recordaron el episodio, que de todas maneras renace como cuando hace poco el mismo presidente Gustavo Petro habló de un presunto departamento del Magdalena Medio y eso como que no cuajó.- De modo que estas ocurrencias no son nuevas.- Sin embargo, la cosa como que cogió algo de fuerza porque se hablaba de 12 municipios involucrados en el movimiento separatista por sentirse maltratados y por la falta de apoyo del gobierno departamental y nacional en sus aspiraciones de desarrollo.-

La lista de los municipios “rebeldes” la encabezaba Caucasia seguido de Arboletes, Montelíbano, Planeta Rica, San Marcos, Guaranda, San Jacinto de Achí, Segovia, Nechí, El Bagre, Zaragoza y cerraba la lista Cáceres.-

El hecho no dejaba de ser extraño porque allí se incluía a El Bagre cuando apenas era un simple corregimiento, razón por la cual no dejó de causar curiosidad la noticia registrada el miércoles 11 de abril en ese mismo diario con la publicación de una carta firmada por los impulsores de la municipalidad remitida al gobernador de Antioquia, Rodrigo Uribe Echavarría, en donde con un lenguaje lleno de poesía y lirismo le decían al mandatario que no contaran con ellos para semejante disparate.-

La noticia fue recogida bajo el siguiente título que lo dice todo: “El Bagre rechaza segregación para crear otro departamento”.- El último párrafo de aquel documento mediante el cual el corregimiento de El Bagre se apartaba de la estrafalaria propuesta decía así: “Nuestra estirpe no ha recurrido ni recurrirá jamás a los chantajes separatistas para obtener de los gobiernos central y departamental las atenciones que si merecemos pero que también comprendemos llegarán de acuerdo a las posibilidades.-

Los abajo firmantes autorizados y en representación de los dirigentes políticos y cívicos conscientes del Nechí, nos oponemos a tal manifestación de separación, porque para nosotros solo existe y existirá Antioquia la grande y por ella estamos dispuestos a sacrificarnos todos en espíritu y en verdad”. Cordialmente, Rodrigo Mira Builes, Horacio Zapata Muñoz, Jesús Emilio González, Luis Adolfo Noreña, Gerente TransBagre, Ignacio Agudelo, Pres. Junta Pro Bagre, Marcos Castañeda”.- A la letra solo le faltó la música para construir un poema.-

No bien se había declarado como una aventura más de algún gracioso que con ello buscaba alejar la atención de los objetivos de aquel grupo de líderes cuya única intención era hacer de El Bagre un nuevo municipio de Antioquia, se empezaron a mover una serie de comentarios sobre presuntos “traidores” dentro del mismo equipo – lo que hoy llaman fuego amigo – porque hay que señalar que no todos los que se embarcaron en este empeño estaban convencidos de que las cosas iban a salir bien y fueron varios los que en el transcurrir de los días y los meses, se convirtieron en los ojos y los oídos del alcalde Rafael López Mejía, que por supuesto era el primero en estar en desacuerdo con este camino por obvias razones.- Aunque por sus propias afinidades de carácter político y laboral con el alcalde “Chito” López, todavía se recuerdan las anécdotas protagonizadas por el señor Pedro Vasco, conocido entre los suyos como el “Mocho Pedro”, cuando decía sin desparpajo a quien quisiera oírlo que primero le crecía su mano que El Bagre fuera municipio.- Y como él, aunque en voz muy baja, había un sector que compartía aquel argumento.-

Recuerdo que aquel año andaba de la ceca a la meca, en funciones de vago puerta a puerta porque me había matriculado en el cuarto año de bachillerato en el Liceo de El Bagre, animado por el imaginario colectivo de que ese peldaño era el más fácil de superar de los seis grados que estaban en la norma.- Así que 1979 fue todo un carnaval y una de las excusas era salir a las calles cada vez que el Comité convocaba a los ciudadanos, porque sabíamos que la última escala era una de las mesas de la caseta de la Acción Comunal, o bien una cumbiamba en La Ceiba, otro centro de baile a pocos metros de esta y sobre la misma calle de Bijao.-

Con lo que no contaban los promotores de la campaña era con la serie de requisitos que pedía la norma a los corregimientos que pretendían acceder a la nueva jerarquía territorial, pero eso al parecer fue subsanado con una serie de publicaciones que se hicieron a lo largo y ancho del año, como la que se registra en esta crónica, la mayoría de las cuales iba con la firma del corresponsal de El Colombiano en la zona, el buen amigo de Romelio Cossio Aguilar.-

Una entrevista con Fernando Alcántara Ramírez hecha por el reportero Faber Molina Amariles del miércoles 16 de mayo de 1979, con la sugestiva frase de “No veo por qué El Bagre no es municipio?” arropado bajo el título Un hombre con cara de presidente, servían para ambientar las expectativas y hacer ver ante el resto de Antioquia que aquella idea iba en serio.-

Incluso hubo un registro que resulta curioso por la fecha de aparición y por el mismo titular que lo acompaña.- Fue el viernes 14 septiembre de 1979, día clásico en Zaragoza en donde se decía lo siguiente:

El Bagre

Apoyan campaña pro municipio

Diputados rechazan atropellos del alcalde de Zaragoza

A ello había que sumarle el par de fotografías que acompañan la nota.- La primera, a dos columnas, mostraba una multitud en el aeropuerto local a la espera de los señores diputados, y la otra con un mar de gentes que marchaban sobre una de las calles céntricas de la región, un trabajo periodístico hecho por el enviado especial de El Colombiano.-

Decía que los escollos parecían superarse en la medida en que saltaban a la arena, pero había uno muy difícil de demostrar y era el relacionado con el número de habitantes que tendría la nueva cabecera.- Para ello el DANE, que es la entidad rectora en estos casos, certificó que para ese efecto la cifra era de 4.764 habitantes cuando se requerían 20 mil, de allí que la tarea que adelantó el presidente de la Asamblea, Horacio Muñoz Suescún, ante las diferentes instancias para lograr que se aprobara la Ordenanza 22, tuvo que pasar por otros círculos cuyo recorrido se conserva como otro de los mayores secretos de la cristiandad y mucho me temo que no lo vamos a saber muy pronto.-

Un detalle, ese año la honorable Asamblea de Antioquia estudió los casos de los corregimientos de Palermo de Támesis y Nechí de Caucasia.- El de Palermo naufragó y nunca más volvieron a insistir con la iniciativa, mientras que el de Nechí se abrió paso en 1981 cuando la Duma Departamental lo erigió municipio mediante la Ordenanza 1 de ese año que se hizo efectiva el 1º de enero de 1982 al independizarse de los municipios de Caucasia y de El Bagre.-

Pero todavía faltaban días y semanas para llegar a la hora de la quema para ver el humo salir por los pasillos de la Asamblea y contemplar las caras sonrientes de aquellos visionarios que con campañas sugestivas como El Sha, Amín y Somoza están de fiesta – El Bagre será municipio, publicada en la primera página de la edición dominical de El Colombiano del 5 de agosto de 1979, saldrían airosos porque sabían que detrás de todo aquel proceso estaba la mano filantrópica de Rodrigo Mira Builes, padre de la criatura.-