Así se dio el fichaje del Pibe al Junior cuando ya era una estrella; nada parecido a la película de James

.Publicidad.

Aunque muchos podrían pensar que la costumbre del Junior de Barranquilla de contratar a las estrellas del fútbol colombiano es algo nuevo, lo cierto es que desde hace un buen tiempo lo llevan haciendo. La situación que se está viviendo con James ya pasó con Juanfer, Borja o Giovanni Hernández. Es más, para ir muchísimo más atrás, pasó con el mismísimo Carlos el Pibe Valderrama, aunque, en ese momento, la forma de fichar era muy distinta.

Lejos de querer equiparar los medios de comunicación y generan un sinfín de rumores, para ese entonces, en 1993, la llegada de uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia se dio de una manera muy discreta y silenciosa. Se hizo cuando el 10 ya había sorprendido con su calidad en Sudamérica, había tenido su experiencia en el fútbol europeo y, al igual que James, ya superaba los 30 años.

..Publicidad..

La llegada del Pibe Valderrama a Junior significó uno de los mejores momentos del equipo, logrando los títulos de 1993 y 1995. Foto: Junior Club SA

| Vea también: Tulio Gómez convirtió a Juanfer en el fichaje más caro en la historia del América ¿Cuánto pagó?

...Publicidad...

¿Cómo fue el fichaje del Pibe Valderrama al Junior de Barranquilla?

A través de una entrevista para El Heraldo fue como el Pibe Valderrama recordó su llegada el Junior de Barranquilla. Después de jugar un año con Independiente Medellín, club que lo repatrió después de su aventura en el viejo continente, tras las vacaciones, en enero de 1993, lo esperaban en la sede del poderoso. El jugador se encontraba en Santa Marta, descansando, y cuando viajó a Medellín se encontró con una muy buena sorpresa.

....Publicidad....

"El gerente del equipo (DIM) me dice que quiere hablar conmigo y vamos a la oficina. -Le tengo una noticia, el Junior está interesado en usted, hay una oferta-, me dijo. Le dije -No joda, usted manda huevo. Estando yo en Santa Marta, me hace venir para devolverme para Barranquilla-. Así fue, llegué a Barranquilla, llamaron a Toño Char, cuadramos contrato y firmé. No nos demoramos nada. Yo quería jugar en Junior" recordó el exfutbolista.

Su fichaje fue tan rápido, que en los medios de comunicación no apareció ni un solo rumor sobre el interés que tenían las directivas tiburonas, simplemente viajó a la Puerta de Oro, llegó a un acuerdo con el gerente y dio el aval para la institución comprar su pase al DIM. En ese momento, no se conoció cuánto pagó la familia Char por tener al mediocampista y tampoco se supo su salario; pero es el ejemplo perfecto que si alguien quiere estar en un equipo, no pone tantos peros.

Y la presentación del ‘Pibe’ prácticamente la organizó Fabio Poveda Márquez aprovechando que en el equipo ya había un talentoso como Víctor Danilo Pacheco. pic.twitter.com/hhd9F6izBS — Rafael Castillo V. (@Rajocavi) January 8, 2025

| Le puede interesar: