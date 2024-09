Así puede tomar clases de cocina con Jorge Rausch, el famoso jurado de MasterChef

.Publicidad.

MasterChef se ha convertido en uno de los realities más importantes, en la actualidad. El programa del canal RCN, ha conseguido enganchar a miles de televidentes, por varios años. Por supuesto que el formato es en sí atractivo, sin embargo, esto no es lo único que llama la atención. Tanto la presentadora, como los chefs que participan, le dan un picante extra al reality. Entre ellos encontramos a Jorge Rausch, un reconocido cocinero, que brilla por sus restaurantes y conocimientos sobre gastronomía. Bueno, el famoso jurado de MasterChef, anunció que dará algunas clases para que la gente aprenda todos sus trucos.

Jorge Rausch, jurado de MasterChef, dará clases para enseñar todos sus trucos de cocina

Quizás no muchos lo sepan, pero Jorge Rausch no solo es un increíble chef y jurado de MasterChef. Además de esto, es un gran empresario y no solo lo decimos por sus increíbles restaurantes. Es que, para quienes no lo saben, el bogotano ha aprovechado sus conocimientos en cocina para poder enseñarlo a los demás. Claro que esto lo hace por medio de clases que son 100% virtuales, en las cuales enseña varios trucos, técnicas, tips, recetas y mucho más. De hecho, en su cuenta de Instagram, se puede ver en sus historias destacadas, algunos resultados de sus master class.

Ahora bien, si usted desea acceder a estas clases y aprender todo lo que sabe el famoso jurado de MasterChef, podrá hacerlo. El curso que actualmente el bogotano ofrece, se encuentra disponible en la página Jorge Rausch Master. Allí no solo encontrará información del chef, pues adicionalmente tendrá a disposición todo lo que sabe sobre las clases del bogotano. Lo que sí debe tener presente es que, acceder a este curso tiene un precio. Aunque, en su página asegura que "Al registrarte recibirás acceso ilimitado de por vida al curso Cocina en casa con Jorge Rausch".

Página de Jorge Rausch Master.

Respecto al valor, es de 147 dólares, unos $619,515 pesos. Este curso tendrá 11 módulos, en los cuales se trabajan diferentes temas. Una opción muy interesante por si se quiere aprender o perfeccionar su técnica o conocimientos gastronómicos. Además, lo hará de la mano de uno de los mejores chefs del país. Si quiere saber más al respecto, ingrese a la página del jurado de MasterChef.

