Hoy la pareja de músicos tiene una relación admirada por muchos, pero de no ser por la caleña, no los estaríamos viendo juntos en La Voz Kids

.Publicidad.

La Voz Kids, se ha convertido en uno de los realities más populares de la televisión colombiana. Este reality cuenta con varias figuras que se han hecho muy populares, no solo por su participación en el programa. Dentro de ellos destaca la pareja de Greeicy y Mike Bahía. Ambos músicos hoy están en el formato de Caracol Televisión, uno como jurado y otro como asesor. Por supuesto que su estadía en el reality ha hecho que muchas personas quieran saber mucho más sobre esta pareja. Aunque no todos lo saben, el inicio del romance de esta pareja es muy peculiar. No siempre fueron como hoy en día, aquí le contamos cómo fue que todo inicio.

Así inició el amor de Greeicy y Mike Bahía, figuras de La Voz Kids

La pareja se conoció hace bastantes años, cuando ella tenía 19 años y él 24. En aquel entonces el recién empezaba a tomar fuerza en el mundo de la música, mientras que ella ya había actuado en un par de cosas. Además, cuando se conocieron, él no demostró un verdadero interés en ella. Cuenta Greeicy que él cantante le mandó un mensaje a su amiga diciendo que la caleña le había parecido linda. Ella sintió interés por él al verlo en un inicio pero este mensaje le dio una mayor ilusión. Sin embargo, a partir de ese punto, él no volvió a darle alguna otra señal. Entonces, la mujer decidió saludarlo.

..Publicidad..

Greeicy Rendón y Mike Bahía

|Le puede interesar Este era el papel para el audicionó Emmanuel Restrepo en Rigo; menos mal quedó como Carmelo

...Publicidad...

La respuesta de Mike Bahía fue "Hola, quién eres", la mujer se presentó y poco a poco empezó a darse la conversación entre ambos. La forma de ser de él con Greeicy era lo que la mataba. Siempre fue muy directa con él e incluso ella fue la que se le declaró, lo que dejó impresionado a Mike Bahía. Aún así, todo esto sirvió para que ambos lograran avanzar y poco después oficializar su relación. Lo curioso del caso es que el comportamiento, de poco interés del cantante, era lo que le encantaba a la jurado de La Voz Kids. Hoy en día, es innegable que el éxito les ha llegado a ambos en diferentes aspectos de su vida.

....Publicidad....

Además de brillar con sus carreras musicales, también han logrado mantener una buena relación como pareja. Inclusive ya tienen su primer hijo y el verlos a ambos en La Voz Kids, demuestran el amor que se tienen. Sin embargo, no deja de ser curioso como Greeicy fue quien conquistó a un Mike Bahía que no tenía mucho interés por ella.

Vea también: