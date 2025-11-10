Así fue como se logró la donación de 1500 vacas para entregárselas a familias campesinas humildes

Detrás de la iniciativa están Fundagán, Fedegán y el programa Una vaca por la paz. Los animales serán entregados gratis a hogares vulnerables del campo colombiano

Bogotá D.C. 7 de noviembre de 2025. La expresión social de la ganadería colombiana se hizo sentir con gran repercusión a través de FUNDAGÁN, con la vacatón de 1.501 vacas preñadas recaudadas por el programa Una Vaca por la Paz, en el marco de la V cena gourmet en el Club El Nogal. Son ejemplares bovinos que contribuirán a contrarrestar la extrema pobreza del sector rural colombiano.

“Las vacas serán entregadas totalmente gratis a las familias más vulnerables del sector rural y, especialmente, a mujeres cabeza de hogar, pero también, a las víctimas de minas antipersonas y a las viudas impactadas por la violencia en el campo”, sostuvo José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, gremio que apoyó la vacatón de FUNDAGÁN.

Las 1.501 vacas preñadas se convertirán en la solución a la pobreza del mismo número de familias rurales que podrán iniciar en breve con la donación de una vaca, su proyecto productivo ganadero y resolver sus necesidades básicas y su correspondiente sustento económico.

Adicionalmente, multiplica el inventario y el ejercicio de la ganadería en el sentido que el beneficiario de la vaca donada se compromete que al nacer la cría, la dona a su vez, a otro habitante del campo. “No podemos olvidar la escalofriante cifra del DANE que se refiere a la pobreza multidimensional la cual aumentó a 24,3 % en 2024 y afecta primordialmente a 2,8 millones de habitantes del sector rural colombiano”, afirmó.

“La vacatón con la que Fundagan llenó totalmente el gran salón del Club El Nogal y que logro el citado recaudo, contribuirá a solucionar de alguna manera esta agobiante situación del país y, al mismo tiempo, será un aporte a las familias vulnerables rurales y a su desarrollo”, añadió.

Medios no dadivas

Por su parte María Fernanda Cabal, fundadora de FUNDAGÁN y su primera presidente, afirmó que, “la solidaridad expresada en la vacatón es la prueba de que la verdadera paz, no se firma con papel y tinta”. “La verdadera paz se construye con oportunidades reales y con respaldo a ese campesino, que no pide dadivas, sino medios para salir adelante”, replicó la precandidata presidencial.

Apoyo gremial

Jaime Daza Almendrales, secretario general de Fedegán-FNG, destacó la cadena de solidaridad que ha generado el programa una Vaca por la Paz de FUNDAGÁN y el apoyo decidido del gremio ganadero a esta iniciativa.

Más de 5.000 vacas

Ante el nutrido auditorio, Carlos Alfonso Luque, actual presidente de FUNDAGÁN, informó que, “la Fundación, desde su creación en el año 2006, ha entregado a las familias vulnerables rurales a manera de donación, algo más de 5.000 vacas recaudadas.

Nataly Delgado, directora de FUNDAGÁN resaltó el éxito de la convocatoria. “Más de medio millón de personas acudió al llamado de la Fundación. Contamos con la representación de empresarios del sector público y privado, compañías transnacionales, ganaderos, dirigentes y representantes gremiales y gente prestante de la sociedad colombiana y extranjera”, sostuvo.

El padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, acompañó la velada y destacó la unión de la gente que trabaja en la ganadería. “Se unen para encontrar mejores caminos de servicio al país y para que luego la industria tome un mayor impulso en Colombia”.

La subasta de la solidaridad fue animada por el reconocido martillo del sector ganadero colombiano, Ricardo Barreneche, en la cena gourmet del Club El Nogal. “De esta manera la solidaridad ganadera le cumplió una vez más al país”, puntualizó Lafaurie Rivera.

