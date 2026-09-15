- Ásí fue como el Envigado FC pasó de la Lista Clinton a ser un negocio millonario para unos poderosos inversionistas

El fondo de capital privado tomó el 55 % del equipo en 2018 y ahora cerró su ciclo con $22.000 millones distribuidos durante la inversión

Hubo un momento en que el futuro del Envigado Fútbol Club parecía depender de una operación que tenía poco que ver con el fútbol. Había que sacar al equipo de la Lista Clinton, romper cualquier vínculo con sus antiguos propietarios y encontrar nuevos inversionistas dispuestos a poner dinero en una institución que estaba prácticamente bloqueada del sistema financiero.

El hombre que terminó metido en ese laberinto fue el abogado caleño Luis Valero.

Luis Valero.

Durante años trabajó en el proceso para sacar al Envigado de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC. En abril de 2018, después de meses de trámites ante autoridades colombianas y estadounidenses, el club logró salir del listado y, casi al mismo tiempo, un fondo de capital privado se quedó con la mayoría de sus acciones.

Era el comienzo de una relación que acaba de llegar a su final.

Profútbol, el fondo administrado por Progresión Comisionista de Bolsa, cerró en septiembre de 2026 una inversión de ocho años en Envigado, después de haber tenido el 55 % del club. El balance reportado por la firma fue de 4,31 veces el capital invertido, una Tasa Interna de Retorno del 23 % y más de $22.000 millones distribuidos durante la vigencia del vehículo.

La salida se hizo mediante un patrimonio autónomo y significa que Progresión dejó de participar en el equipo antioqueño.

Pero para entender por qué un fondo de inversión terminó convirtiéndose en socio mayoritario de un club de fútbol hay que volver ocho años atrás, cuando Envigado atravesaba una de las crisis más delicadas de su historia.

Del problema de la Lista Clinton a un fondo de inversión

En 2014, Envigado fue incluido por Estados Unidos en la denominada Lista Clinton, en un proceso relacionado con antiguos propietarios y sus presuntos vínculos con la Oficina de Envigado.

Para el club, el problema no se quedó en el nombre de una lista. La situación ponía en riesgo sus fuentes de financiación y dificultaba su operación normal dentro del sistema financiero.

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Luis Valero y su socio, Horacio Luna, fueron contratados para intentar resolver el problema. Lo que encontraron fue una especie de rompecabezas jurídico y financiero: había que sacar del accionariado a las personas vinculadas con la familia Upegui, pero al mismo tiempo encontrar nuevos compradores que pudieran entrar legalmente a una empresa que todavía aparecía en el listado.

Valero terminó involucrándose mucho más de lo que inicialmente estaba previsto.

Según contó a SEMANA en 2018, capitalizó parte de sus honorarios y puso dinero para evitar que el equipo desapareciera. Después, tras varios movimientos accionarios, quedó con una participación que posteriormente vendió parcialmente a Profútbol.

La solución llegó en abril de 2018.

Envigado fue excluido de la lista y Profútbol adquirió el 55 % de las acciones. La operación fue vigilada por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y OFAC. Para entonces, el club había tenido que demostrar que no quedaban rastros de los antiguos propietarios en su estructura accionaria ni financiera.

Fue el punto de partida de una experiencia poco común en el fútbol colombiano: un fondo de capital privado convertido en socio mayoritario de un club profesional.

Ocho años, una cantera y el regreso de los Valero

Profútbol no llegó solamente a poner capital. De acuerdo con Progresión y con la dirigencia de Envigado, el fondo acompañó procesos de fortalecimiento institucional y gobierno corporativo mientras el club continuó apostando por aquello que históricamente había sido su principal activo: la formación de jugadores.

Durante esos años pasaron por la cantera nombres como Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla, dos futbolistas que terminaron llegando al fútbol internacional, además de Santiago Londoño, entre otros.

Jhon Durán fue uno de los canteranos más destacados del Envigado FC.

Para Progresión, precisamente, esa cantera fue una de las razones que hicieron particular la inversión. Alexander González, presidente de la comisionista, resumió el balance señalando que encontraron mucho más que un equipo de fútbol: encontraron una cantera de talento y esa cantera también terminó siendo parte del negocio.

El fondo reportó un retorno de 4,31 veces el capital invertido, una TIR del 23 % y más de $22.000 millones distribuidos durante los ocho años. Profútbol convirtió así su participación en un activo de inversión alrededor de una institución cuya principal fuente de valor estaba en formar y transferir futbolistas.

Ahora ese capítulo terminó, aunque la salida no significa simplemente que el 55 % de Envigado haya pasado de nuevo a manos de los antiguos accionistas.

Profútbol cerró su ciclo de inversión y la salida se estructuró mediante un patrimonio autónomo, una figura fiduciaria que permite mantener los activos bajo una estructura independiente mientras se define su administración y titularidad. Las fuentes que reportaron la operación no detallan públicamente, hasta ahora, quién queda como beneficiario final de ese patrimonio.

Por eso, más que hablar de un nuevo dueño inmediato, el cambio debe entenderse como la salida de Progresión del vehículo que durante ocho años tuvo la participación mayoritaria en el club.

En paralelo, hay un apellido que vuelve a tomar protagonismo en la conducción de Envigado: Valero.

Luis Valero, quien estuvo detrás del proceso que permitió sacar al club de la Lista Clinton, conserva el peso que ya tenía dentro de la estructura accionaria. Y su hijo, Manuel Valero Rebelo, asumió en agosto de 2026 la presidencia ejecutiva del equipo.

Manuel Valero, nuevo presidente de Envigado FC.

Manuel llevaba más de seis años como gerente deportivo de Envigado y reemplazó a Óscar Armando Astudillo, quien había ocupado la presidencia durante nueve meses.

Ahora tiene la responsabilidad de conducir al club en una etapa diferente: con Profútbol fuera del negocio como vehículo de inversión y con Envigado buscando regresar a la primera división.

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