Así es como se prepara Shakira antes de subir a las tarimas: el video que lo muestra todo

Los cuidados y rituales que hacen los artistas antes de sus conciertos suelen ser un secreto, pero recientemente se viralizó un video donde se ve con exactitud como se prepara Shakira. No solo cuida su salud, sino también su look y los detalles técnicos.

En las imágenes se la ve inhalando oxígeno para mejorar su capacidad pulmonar y evitar ahogarse al bailar y cantar, especialmente en ciudades de gran altitud como Bogotá, donde recientemente tuvo dos fechas de su gira. También realiza estiramientos y ejercicios de flexibilidad para preparar su cuerpo, además de hidratarse con suero, específicamente de la marca Electrolit, la más popular en el mercado, para mantener su energía. Minutos antes del show, acomoda su cabello, que es parte clave de su imagen, y verifica su intercomunicador para asegurarse de que todo esté perfecto antes de salir.

Como se prepara Shakira para gozar de buena salud

Pero estas son apenas las preparaciones minutos antes del show. Lo que pocos saben es que, en su vida diaria, también sigue estrictos hábitos para mantener su voz, figura y resistencia física. En la industria, Shakira tiene fama de ser una de las artistas más disciplinadas.

Respecto a su poderosa y característica voz, evita el consumo de lácteos y prefiere alimentos que no afecten su rendimiento vocal. Su dieta es equilibrada y ligera antes de los shows, incluyendo proteínas y verduras frescas. Detrás de su éxito hay años de esfuerzo, preparación y sacrificios, lo que la convierte en un referente de dedicación en la música.

Los resultados de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Colombia

Es evidente que los resultados de una artista que presta tanta atención a los detalles para dar un show son poderosos. La gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Colombia dejó una gran ganancia económica. Más de 100,000 personas asistieron a sus presentaciones en Bogotá y Barranquilla. Según estimaciones, estos eventos generaron alrededor de 206,000 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 52 millones de dólares, y contribuyeron a la creación de 18,500 empleos, un gran aporte de la industria del entretenimiento para la economía nacional.

Además, según el Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría Distrital, el sector hotelero se vio altamente beneficiado, alcanzando una ocupación del 95% y recibiendo ingresos por 11,000 millones de pesos. El turismo se impulsó con un aumento del 50% en la demanda de vuelos, de acuerdo con Despegar. Los gastos en alimentación, transporte y compras superaron los 28,000 millones de pesos, mientras que el impacto económico total de la gira se estimó en unos 34,000 millones de pesos adicionales.

Este evento no solo permitió que miles de seguidores disfrutaran del espectáculo, sino que también dinamizó el sector turístico y cultural del país. Shakira demostró el gran potencial de los conciertos a gran escala para fortalecer la economía local y proyectar a Colombia como un destino atractivo para el entretenimiento. Pero también fue un ejemplo del cuidado y disciplina que debe tener un artista para brindar un show que convenza.

La salud, una prioridad que Shakira cuida por encima de todo

Ser un artista de talla mundial no es tarea fácil, y aunque se ganan miles de millones, el desgaste físico puede llegar a ser extremo. Algo que Shakira sabe muy bien, pues desde que está en el podio internacional, hizo un total de siete giras, de las cuales cinco fueron mundiales y dos pasaron por Latinoamérica. Sin mencionar los ensayos y meses de trabajo que preceden cada presentación. Una vez empieza el show, es un desgaste sin fin entre bailes, canto, prensa y más. Por eso, no es sorpresa para nadie que la barranquillera cuide su salud y haga una especie de ritual y cuidados antes de cada concierto.

Y es que la salud es algo que, desde siempre, se ha visto comprometido en este tipo de artistas. Un ejemplo reciente fue en febrero de este año, cuando canceló su primer concierto en Perú de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ya ha facturado millones. La razón: no se encontraba bien debido al sobreesfuerzo que implica crear y preparar un tour musical, que como bien se sabe, es de alto impacto.

El desgaste le pasó factura y fue hospitalizada en la Clínica Delgado debido a un dolor abdominal que la obligó a tratarse con urgencia justo horas antes de su concierto en Perú. “Me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, publicó en sus redes aquella noche. Posteriormente, se confirmó que se trató de una gastritis aguda.

Aunque ese no es el único ejemplo, en 2017, Shakira enfrentó una hemorragia en las cuerdas vocales que la obligó a cancelar su gira en ese entonces. Este problema de salud le impidió cantar e incluso hablar durante un tiempo, requiriendo tratamientos y terapias para su recuperación. Estos episodios destacan la importancia de la salud en la carrera de Shakira y las precauciones que ha aprendido a tomar. Por eso, se ha filtrado información y videos sobre cómo se cuida y prepara antes de cada show.

