Las sorprendentes cifras detrás del concierto de Shakira en Bogotá; la ciudad recibirá miles de millones

Estamos a escasas horas de que empiece la primera fecha del concierto de Shakira, de su gira Las mujeres ya no lloran. Bogotá ya tiene todo preparado para recibir a la barranquillera y que dé uno de sus shows más esperados. Serán miles las personas que se movilicen durante estos próximos días, y no solo de la capital, pues también muchos vendrán del exterior a disfrutar de Shakira. Aunque, los grandes beneficiados de este concierto no serán solo los fanáticos, pues Bogotá se llevará la mejor parte. Un informe de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico compartió las ganancias que tendrá la capital durante estos días.

Los grandes beneficios que traerá a Bogotá las dos fechas del concierto de Shakira

Se espera que durante las dos fechas, El Campín reciba unas 40 mil personas, aproximadamente. Aunque, la gran noticia no es el sold out de las dos fechas. Lo realmente llamativo es el impacto económico que tendrán los dos shows de la barranquillera. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se estima que el impacto sea de unos 136.000 millones de pesos. Por lo que se ha podido saber, esto representa el 0,13% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá durante el primer trimestre del año. Un dato impresionante que solo habla del gran fenómeno que causa la artista en Colombia.

Ahora bien, este impacto está calculado según diferentes variables. En primer lugar, serán $16.175 millones destinados a gastos de alimentos y bebidas. Respecto a boletería, serán unos $97.218 millones de pesos. Por otro lado, el transporte también tendrá un gran impacto, con un valor de $5.730 millones. Se dice que, adicionalmente, en compras se estima que habrá ingresos de $6.110 millones de pesos. Otro de los sectores beneficiados será el alojamiento, con unas ganancias de $10.816 millones. Sin duda alguna, cifras impresionantes que resultan hasta difíciles de creer.

Shakira en una de sus presentaciones. Foto @Shakira.

Sin embargo, no es un secreto que el regreso de la artista ha causado gran emoción entre sus millones de fanáticos. Además, no solo habrá público de Bogotá, pues también se espera que una gran cantidad de personas del exterior y fuera de la capital vengan a disfrutar del concierto de Shakira.

