Así es como se graban realmente las pruebas del Desafío XX; no es como muchos creen

El Desafío es seguramente uno de los realities más longevos de la televisión colombiana. Es que, ya son 20 años de este popular formar, que parece no pasar de moda, a pesar de su constante competencia. Aunque hay que decirlo, el programa ha sufrido grandes cambios con el paso de los años. Hoy en día se maneja más el famoso The Box, que ha gustado bastante entre los televidentes. Actualmente, el Desafío XX, es el programa más visto de la televisión colombiana y aunque no muchos lo sepan, tiene varios secretos. Por ejemplo, sus pruebas son grabadas de la forma menos pensada por el público.

De esta manera se graban las pruebas del Desafío XX

Seguramente muchos se habrán dado cuenta del cuidadoso trabajo del reality con sus pruebas. Además de tener una excelente producción, Caracol Televisión, hace un gran esfuerzo con cada reto. Pese a que se podría creer que esto implica una sola grabación, realmente no es así. De hecho, para poder filmar cada prueba, se hacen más de una sola grabación. El encargado de dar a conocer este increíble hecho fue el creador de contenido conocido como JC Televidente. Cada vez que hay un reto en el Desafío XX, se deben grabar hasta tres veces todo lo que vemos en pantalla.

Participantes del Desafío XX.

Ojo, esto no quiere decir que los competidores compitan tres veces por cada reto. No, nada de eso. La primera parte que se graba, es en la que el juez Sebastián Martino le explica el reto a los competidores. Él allí explica y responde las preguntas que puedan surgir por parte de los participantes. Posteriormente, se graba la explicación de la prueba con la voz de Andrea Serna. Esta parte, es la que suelen ver los televidentes, junto con los gráficos de cada reto. Finalmente, se graban a los concursantes en el reto, lo que ya se ve en la televisión.

Para que todo esto salga bien, hay un gran equipo de producción por parte del Caracol Televisión. En cada narración, hay un grupo de personas que hacen que todo lo que se ve en el Desafío XX, se vea bien. Sin duda alguna, un increíble trabajo por parte del canal para que todo salga bien.

