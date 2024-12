Así es cómo puede participar para ganarse un carro de BYD nuevo yendo al cine; estos son los requisitos

La reconocida marca se alió junto a Cine Colombia para premiar a los amantes del cine. Serán sorteadas tres Yuan Up y así podrá montarse en un carro eléctrico

.Publicidad.

BYD se ha convertido en una de las marcas más populares de vehículos eléctricos en el mundo, incluído Colombia. Sus vehículos la han posicionado como la marca #1 en ventas de carros eléctricos en el país. Incluso, durante el mes de noviembre, consiguieron colocar uno de sus modelos entre los más vendidos. Se trata de la Yuan UP, un SUV crossover subcompacto que ha brillado por su autonomía, diseño y demás. Un vehículo muy completo, el cual tres personas podrán estrenar gracias a una gran alianza que se hizo entre BYD y Cine Colombia; lo mejor de todo es que solo tendrá que ir a ver películas en cine.

Estos son los requisitos para ganarse unas de las BYD Yuan UP por ir a Cine Colombia

Así es, para aquellos amantes del cine y en especial de Cine Colombia, podrán ganarse una de las Yuan UP por medio de esta dinámica. Es que, como es bien sabido, BYD es una de las marcas que más se encarga en promover la movilidad sostenible. No solo lo hacen por medio de su increíble portafolio de vehículos, pues también lo hacen por medio de estas iniciativas. Ahora bien, serán tres las Yuan UP que se sorteen entre las personas que vayan al cine entre noviembre, diciembre y enero. Si usted quiere ser uno de los ganadores, estos son los requisitos que debe seguir.

..Publicidad..

BYD Yuan UP.

|Le puede interesar Chevrolet Colorado, la nueva pick up ideal para disfrutar las vacaciones; es tremenda máquina

...Publicidad...

Primero, debe tener presente que todo el proceso inició el 1 de noviembre y finaliza el 31 de enero del 2025. Cuando vaya a algún Cine Colombia durante este tiempo, podrá reclamar y diligenciar el cupón para el sorteo, solo con presentar la boleta. Este cupón deberá depositarse en las urnas que están ubicadas en los Multiplex de Cine Colombia y ya, eso es todo. No es nada difícil y podrá participar para ganarse un vehículo completamente eléctrico y de grandes prestaciones. Eso sí, los sorteos tienen sus respectivos cronogramas para que se pueda ir preparando en dado caso.

....Publicidad....

El primer sorteo se realizará el 17 de diciembre y participarán los espectadores de las funciones entre el 1 y 30 de noviembre. Seguidamente, el 17 de enero de 2025, se llevará a cabo el sorteo de los espectadores de funciones entre el 1 y 30 de diciembre del 2024. Finalmente, el 17 de febrero se realizará el último sorteo, para los espectadores de las funciones del mes de enero. Aún puede participar y llevarse una de estas increíbles máquinas.

Vea también: