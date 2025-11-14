Así es como la élite costeña ha venido incrementando su influencia en la política nacional

Por: John Jairo Gelvis Vargas |

noviembre 14, 2025

El ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia, quien en distintos momentos afirmó haber nacido en Ciénaga de Oro, pero finalmente se confirmó que es oriundo de Zipaquirá, puso nuevamente sobre la mesa el fenómeno sociopolítico de los llamados “costeños-cachacos”: ciudadanos provenientes de la región Caribe que migraron masivamente a Bogotá durante las décadas de los años 80 y 90 en busca de educación, oportunidades laborales y acceso a círculos de poder. Este grupo, formado en universidades públicas y privadas de alto prestigio, hoy ocupa cargos estratégicos en el Estado y juega un papel decisivo en la configuración de la política nacional.

La denominada “hegemonía costeño-cachaca” hace referencia a esa generación de costeños que se consolidó en la capital y que hoy aspira a dirigir el país desde la Presidencia de la República o desde posiciones de poder equivalentes. Entre estos nombres sobresale Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado interés en convertirse en el segundo presidente de origen costeño consecutivo. En años anteriores, el empresario y exalcalde Álex Char intentó competir por la Presidencia, aunque su aspiración quedó debilitada tras el escándalo relacionado con Aida Merlano. Por su parte, Efraín “Fincho” Cepeda buscó la candidatura conservadora, pero perdió la consulta interna frente a Felipe Córdoba. A pesar de ello, Cepeda ha sido uno de los opositores más visibles del gobierno Petro, especialmente en debates de reformas como la de salud y la laboral.

Otra figura clave en este entramado es Armando Benedetti. Aunque no ha lanzado una candidatura presidencial, su influencia política en las regiones y su capacidad para tejer alianzas lo convierten en un actor determinante. Ha demostrado conocer de fondo el funcionamiento del Estado y manejar contactos capaces de inclinar una elección. Como lo ha señalado en varias ocasiones el propio presidente Petro, el poder real del país no se encuentra únicamente en Bogotá, sino en las regiones, donde clanes políticos y estructuras familiares han consolidado su dominio electoral durante décadas.

Ejemplos de ese poder regional son evidentes: en Cúcuta, el exalcalde Ramiro Suárez logró movilizar una votación significativa a favor de Petro en 2022; mientras que en la Costa Caribe clanes como el de los Torres también inclinaron la balanza. Aunque Bogotá y Medellín concentran el mayor número de votantes, la Costa Caribe, cuando actúa de manera unificada, posee la capacidad de definir una elección presidencial, especialmente en regiones históricamente afectadas por el abandono estatal o por la presencia de múltiples organizaciones criminales.

Entre los nuevos liderazgos costeños también figuraba Andrés Calle, quien perdió protagonismo tras los escándalos relacionados con su gestión en la UNGRD. Su influencia, que alguna vez lo posicionó como una figura emergente en la política nacional, disminuyó considerablemente. De manera paralela, el entonces presidente del Senado, Iván Name, también quedó señalado por su doble juego político: ante las cámaras se mostraba crítico del Gobierno, pero tras bambalinas facilitaba acuerdos que favorecían la aprobación de las reformas oficiales, en coordinación con la vicepresidenta del Senado, María José Pizarro.

Este conjunto de dirigentes, conocidos popularmente como “costeños-cachacos”, ha logrado construir un proyecto político que no surgió de la noche a la mañana. Su consolidación ha sido gradual, basada en pruebas, errores, alianzas estratégicas y una combinación de influencia regional y capitalina. Hoy representan una de las fuerzas más significativas en la disputa por el poder en Colombia y continúan avanzando hacia posiciones de mayor impacto en la nación.

