Luego de intensas protestas se escogió al primer ministro de Nepal en una plataforma de videojuegos

noviembre 14, 2025

Nepal vivió una insurrección juvenil sin precedentes. La llamada “generación de cristal”, comúnmente subestimada por la sociedad, se levantó para desafiar a los corruptos de turno. Las motivaciones fueron múltiples: los senadores recibían ingresos hasta cincuenta veces superiores al salario mínimo, además de subsidios desproporcionados que profundizaban la desigualdad en un país donde el 20 % de la población vive en condiciones de pobreza.

El malestar social se agudizó al ver a los hijos del primer ministro y de los legisladores exhibiendo lujos financiados con los impuestos del pueblo. El estallido se produjo cuando, durante una protesta, un joven mensajero fue asesinado en circunstancias poco claras por la policía. Este hecho encendió la indignación colectiva, especialmente entre los jóvenes, quienes reaccionaron ante la prohibición de 26 redes sociales.

Privados de sus principales canales de comunicación, decidieron convertir la rebeldía digital en un movimiento político. Inspirados en símbolos culturales como los personajes de One Piece o el Hokage de Naruto, demostraron que, lejos de ser pasivos, podían liderar un cambio radical en su sistema político.

El proceso alcanzó un punto insólito cuando las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a negociar con los jóvenes para reconstruir el país. La elección del nuevo primer ministro se realizó a través de Discord, una plataforma inicialmente creada para coordinar partidas de videojuegos. En este evento sin precedentes, más de 170.000 ciudadanos participaron activamente, utilizando una herramienta tecnológica de uso cotidiano para organizar una transición pacífica.

Un elemento clave de esta movilización fue el discurso de Avishkar Raut, un joven de 16 años, quien en marzo de 2024 proclamó: “Nepal es nuestra madre, este país nos dio la luz, nos alimentó, pero ahora nos exige cambio… la juventud se levanta, somos los portadores de la antorcha del cambio… si no construimos esta nación, ¿quién lo hará?”. Sus palabras, convertidas en un manifiesto generacional, inspiraron a miles de jóvenes a asumir la responsabilidad histórica de transformar el futuro de su nación.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué Nepal puede ser un espejo de Colombia? La respuesta está en las similitudes estructurales. En Colombia, al igual que en Nepal, la desigualdad persiste más allá de las ideologías políticas, y la falta de oportunidades empuja a muchos jóvenes a migrar en busca de un porvenir en Europa o Estados Unidos.

Mientras tanto, las élites políticas, conocidas como “padres de la patria”, priorizan sus intereses particulares antes que el bienestar colectivo, perpetuando un modelo político incapaz de garantizar equidad y desarrollo. Así, resulta plausible imaginar que, en algún momento, la juventud colombiana también decida alzarse contra el dominio de las familias tradicionales y los poderes enquistados.

Con la fuerza de una generación que ya ha demostrado su capacidad de organización en movimientos sociales recientes, podrían impulsar un modelo político nuevo, construido a partir de necesidades reales y no de discursos vacíos. En ese escenario, Colombia podría vivir su propio “momento Nepal”, donde el fuego juvenil derrumbe las viejas estructuras y dé paso a un país más justo y equitativo.

