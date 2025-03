Así era el Aerobanco, una alianza de Satena con el Banco de Bogotá para llevar plata a pueblos lejanos

.Publicidad.

Imaginarse un banco en el aire hoy suena a locura, pero no siempre fue así. En la década de los 60, el mundo experimentaba grandes conflictos y revoluciones. Colombia no fue la excepción y vivió años difíciles. No había internet, y llegar a diferentes partes del país no era nada sencillo. Servicios como los bancarios eran difíciles de ofrecer en zonas remotas. Hasta que llegó el Aerobanco al país.

En ese entonces, la música jugaba un rol importante. Totó la Momposina daba sus primeros pasos y The Beatles ganaban reconocimiento en Colombia. El movimiento hippie crecía en varias partes del mundo, y las ideas revolucionarias comenzaban a surgir. Fue en este contexto cuando Jorge Montenegro tuvo una idea que impactaría los Llanos Orientales y la selva colombiana.

Colombia seguía dividida por la guerra civil de los años 40, y el robo de ganado era frecuente en las zonas rurales. A pesar de esto, el Banco de Bogotá llevó a cabo su innovador proyecto para acercar los servicios bancarios a estas regiones. Sin embargo, el Aerobanco no solo transportaba dinero, cuentas de ahorro o tarjetas de crédito, sino que tuvo una influencia mucho mayor.

Seguramente, fue uno de los servicios más innovadores y llamativos de su tiempo, pero llegó a su fin. Hubo varias razones para su desaparición, pero sin duda, en la historia quedará registrado este banco en el aire, que operó por más de 20 años.

La idea revolucionaria del Banco de Bogotá para llevar sus servicios a todo el país

Como ya mencionamos, el contexto en Colombia no era el mejor en ese entonces. La tierra y la reforma agraria eran temas conflictivos. Había zonas sin Dios ni ley, donde el conflicto era constante. A pesar de este panorama, el Banco de Bogotá, fundado en 1870, buscaba expandir su cobertura en el país. En medio de esta situación, Jorge Montenegro tuvo una idea única.

Publicidad del Aerobanco.

Llegar a territorios como los Llanos Orientales o la selva era casi imposible. No había vías de acceso, y el internet aún no existía. Entonces, en 1965, se creó el único banco aéreo del mundo: el Aerobanco. Este servicio no solo permitía acceder al portafolio del banco, sino que también transportaba medicina y correspondencia.

Para hacer posible esta operación, el Banco de Bogotá creó el cargo de aerocajeros, quienes realizaban todas las operaciones bancarias durante los viajes. Estos hombres podían abrir cuentas de ahorro, cambiar cheques, emitir tarjetas de crédito, recibir consignaciones y autorizar préstamos. Para muchos pobladores, eran los verdaderos gerentes del banco.

Aunque utilizaban los servicios de Satena, en ocasiones, los aerocajeros debían usar otros transportes, como balsas, para llegar a ciertas poblaciones. Por esta razón, eran altamente respetados y apreciados por la comunidad.

El fin del Aerobanco, el proyecto que fue reconocido a nivel mundial

El Aerobanco logró reconocimiento internacional, obteniendo el premio Top del Mercado. Su éxito fue tal que países como Italia y Alemania solicitaron información al Banco de Bogotá para replicar el modelo. Una idea innovadora que estaba cambiando el país.

Sin embargo, la violencia en Colombia no cesaba y terminó afectando al Aerobanco. Los ataques y atracos fueron una amenaza constante, además de los accidentes aéreos. Todo esto llevó a los directivos del Banco de Bogotá a tomar una drástica decisión.

Tras más de 20 años de servicio, en 1990, el Aerobanco cerró definitivamente. Solo cinco aerocajeros formaron parte de este proyecto, logrando llevar servicios bancarios a regiones de difícil acceso. Su labor dejó una huella imborrable en la historia del país.

Tras más de 20 años de servicio, en 1990, el Aerobanco cerró definitivamente. Solo cinco aerocajeros formaron parte de este proyecto, logrando llevar servicios bancarios a regiones de difícil acceso. Su labor dejó una huella imborrable en la historia del país.

