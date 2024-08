Así empezó Laura Torres, la voz latina de Goku y otras caricaturas que definieron una generación

.Publicidad.

No sólo ha sido la voz de Goku, aquel recordado niño extraterrestre de Dragon Ball que marcó las infancias de niños de todo el mundo, sino que también comparte muchas de sus cualidades; porque Laura Torres es alegre, expresiva y hasta puede llegar a ser tan imprudente como el pequeño. Pero no en un mal sentido, sino que es una persona que guarda tanta información en su cabeza, que necesita expresarla.

Así que interrumpe constantemente a sus compañeros dobladores, pero de una forma tan amable que es imposible no enternecerse con ella.

..Publicidad..

También ha sido la voz de los hijos de Goku (Gohan y Goten), Tommy de Aventuras en Pañales, de Daria en el show homónimo de MTV, Sam en Rocket Power de Nickelodeon, Martin y Rafa en Los Simpson y la dobladora en Latinoamérica de personajes de películas anglo como Alice de Resident Evil, Leelo en El Quinto Elemento o Sarah Connor de Terminator.

...Publicidad...

Torres también ha doblado las voces de actrices de series como The Office (Kelly Kapoor), I Carly (Charlott Gibson) o How to get away with murder (Annalise Keating). Pero todo comenzó con Los Ángeles de Charlie, no porque ella haya doblado a alguno de ellos, sino porque fue gracias a esta serie de fines de los años setenta que Laura descubrió que las protagonistas de la serie “no hablaban español”.

....Publicidad....

Su papá le explicó cómo funcionaba la profesión que ahora define su vida y ella quedó fascinada. Años más tarde, cuando estaba estudiando arte dramático, fue motivada por un profesor a buscar su crecimiento profesional tanto dentro como por fuera de la academia. Así que un día se presentó a un casting de dobladores, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente.

Entonces era una novata, pero aun así fue la mejor entre los 16 aspirantes que se presentaron. Al principio, en un solo día tenía que hacer un montón de personajes; pero descubrir que tantas voces habitaban en sus cuerdas vocales, su cabeza y su corazón... la fascinó.

| No se pierda: El barranquillero que le prestó su voz a un recordado villano de ...

Así consiguió el papel de Goku, el más importante de su carrera

Laura Torres fue una de las voces dobladoras invitadas al evento Lupi-Con, que se realizó hace pocos días en Cafam Floresta y tuvo como invitados a otros grandes como Yamil Atala, famoso por haber trabajado en El laboratorio de Dexter y Dragon Ball y a Mafer Morales recordada por voces en Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon.

Así que entre tantas cosas que uno quisiera preguntarle a la dueña de una voz tan icónica, en el poco tiempo de entrevista que permite el formato de una rueda de prensa, está la inquietud sobre cuál es para ella el papel más importante de su carrera. Pero para los televidentes la elección parece obvia, porque fue Gokū quien definió a una generación y este detalle se ha vuelto más perceptible con la reciente muerte de su creador Akira Toriyama.

Gokú, en su versión de niño, quizás fue su personaje más famoso. Pero esta oportunidad le llegó cuando estaba haciendo la voz de Tommy Pickles de Aventuras en pañales, otra una maravillosa caricatura, que abordó la sociedad desde la mirada de un grupo de bebés. Ahora, con los años, podemos entender que fue hecha con perspectiva de género y con una mirada muy empática, poco comunes a fines de la década de los noventa. Momento de su emisión.

Entonces ella ni siquiera entendía bien qué era el ánime (nombre que reciben las caricaturas japonesas), que sí conocía desde niña; pero hasta entonces nunca le había llamado la atención.

La llamaron para un casting del que no tenía muchos detalles y la pusieron a ver una caricatura donde aparecía un tierno niño con cola, de pelos parados, que todo el tiempo repetía que quería ser el más fuerte. Y ella se enamoró de inmediato, como nos pasó a todos los televidentes que crecimos con ese icónico peladito.

Sus trabajos doblando a la famosa actriz Mila Jovovich

Uno de sus personajes de cine más importantes fue Leelo, la pelirroja de una película noventera llamada El quinto elemento y que representó un gran reto para ella, porque en los primeros minutos de la película, la mujer extraterrestre todavía no habla y sólo se comunica por señas o balbuceos.

Pero Laura se llevó el libreto para su casa, lo estudió cuidadosamente y así pudo desempeñar su trabajo con el nivel de excelencia que siempre la ha caracterizado.

Como muchos recuerdan, la actriz detrás de Leelo era la famosa Mila Jovovich. Así que, con este trabajo, Torres se abrió puertas para doblar nuevamente a esta ucraniana en otro de sus papeles más famosos; como el de Alice, de la película de zombis Resident Evil, que está inspirada en la saga de videojuegos del mismo nombre.

Las películas también salieron en forma de saga y Laura Torres sólo dobló las primeras tres. ¿Cuál fue la razón? Una trivialidad tan grande como que el estudio cambió de empresa dobladora y por esa razón Alice perdió la icónica voz que la caracterizaba.

A la actriz ucraniana también la ha doblado en otras películas como El escape perfecto o Zoolander 2, pero Laura Torres también ha sido la voz latina de muchas otras artistas consagradas como Salma Hayek, Angelina Jolie, Julia Roberts y, aunque no han sido sus papeles más famosos, incluso llegó a doblar dos veces a nuestra querida Sofía Vergara.

A continuación, la entrevista de Laura Torres para Las2Orillas: