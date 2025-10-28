Arriba Petro, abajo Trump

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La última medida tomada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump contra el presidente Petro, ha sido vincularlo a lo que popularmente se llama la lista Clinton, una lista de la estigmatización como narcotraficante, que no aporta ninguna prueba y que solo sirve para hacer chantajes de quienes se creen los reyes del planeta.



La política antidrogas de los Estados Unidos es una política fracasada.



En más de 50 años de prohibicionismo y persecución frente a las drogas sicotrópicas, en vez de disminuir la producción y el consumo, siguen avanzando, en especial la cocaína y ahora el fentanilo, con destino a Estados Unidos y Europa.



Esa política fracasada, debería ser un objetivo mundial rectificarla, para establecer otros criterios, otros parámetros. Ya Estados Unidos demostró hace mucho tiempo que la forma de resolver los temas del alcoholismo no era el prohibicionismo y la persecución, sino la legalización y una política pública de salud para atender a los consumidores que caían en el alcoholismo.



Se ha dicho una y otra vez que esa política no la aplica los Estados Unidos, puesto que el más beneficiado por el negocio de las drogas es el sistema financiero norteamericano que es donde al final se quedan los dineros, producto de este estupendo negocio. La inmensa mayoría de la plata, más del 90%, dicen algunos estudios , fluyen en el sistema bancario de los Estados Unidos y solo un pequeño remanente queda en los países productores de estos estupefacientes.



El verdadero lavado de activos se hace entonces en los Estados Unidos, sin embargo, le hacen creer al mundo de que hacen control de dichos lavados metiendo una cantidad de personas en la famosa lista Clinton. De todas partes, menos de ellos.



Pero el verdadero propósito de esta serie de medidas, está encaminado a mantener un control especial en América Latina y el Caribe, sobre sus gobiernos y naciones, de lo que siempre ha considerado Estados Unidos su patio trasero.



Es decir, es un pretexto para acceder o para intimidar gobiernos, y de no resolver sus asuntos que determinen sus necesidades y sus conveniencias y por alguna circunstancia no se sometan a sus designios, proceder a tomar medidas mucho más drásticas como el amedrantamiento militar, el derrocamiento de los gobiernos, y si no fuese suficiente, operaciones militares que van escalando de acuerdo al propósito que se tenga al respecto



Esto es lo que nos está sucediendo en este momento. Ya hay asedios militares en mares territoriales en el Caribe especialmente frente a Venezuela, con bombardeos a lanchas rápidas, que no han dudado en decir, sin verificar, que son de narcotraficantes y con tránsito de estupefacientes.



Ahora ya lo están haciendo en el Pacífico. Van más de 43 ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes del presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump. Así, se intimida primero a Venezuela y ahora a Colombia.

Se le ha parado el presidente Petro a los designios imperialistas del presidente de los Estados Unidos.



Y el caso de Colombia tiene una situación especial derivado que el presidente Gustavo Petro no ha cedido a las imposiciones y designas que el presidente Trump ha querido que se someta Colombia. Es decir, se le ha parado el presidente Petro a los designios imperialistas del presidente de los Estados Unidos.



Vamos ya en el momento en el cual se anuncia, por parte de un senador gringo muy afecto a Trump, de acciones militares directamente en los territorios de Colombia y Venezuela. Se constituye así, en una real amenaza contra la soberanía nacional tanto de Venezuela como de Colombia lo cual seria la mayor afrenta a la libertad y soberanía de los pueblos y naciones de América Latina y del Caribe.



Esta es la situación más difícil que ha vivido Colombia desde la pérdida de Panamá pasando por lo sucedido en la conspiración, que Estados Unidos hizo, para derrocar en su momento el gobierno de Ernesto Samper.



De llegar a configurarse una grave situación como la anunciada, se requerirá el más amplio frente de lucha política, de absolutamente todos los movimientos sociales y políticos y personalidades, que nos duela la suerte como nación y nuestra democracia y soberanía, para hacer la más grande movilización para respaldar al presidente de todos los colombianos y oponernos a la intromisión gringa de Trump.



Ya hay grandes movilizaciones en el propio Estados Unidos bajo la consigna de "No al Rey Trump", que muestra el descontento con las políticas autoritaria y fascistas en su propio país.



Preparemos desde ya esta movilización en todo el territorio nacional.



Sólo el pueblo movilizado puede mantener el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro.



Sólo los apátridas como Uribe, el Centro Democrático y los representantes de algunos grupos económicos hacen coro con Trump.



Posdata: El pueblo unido puede derrotar las pretensiones imperiistas de Trump así tengan la más poderosa máquina de guerra que gobierno alguno haya poseído en toda la historia de la humanidad. Estamos en um mundo multipolar. Ya la hegemonía no es gringa.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.