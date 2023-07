.Publicidad.

Antes de llegar al Al-Nassr de Arabia Saudita, donde juega desde mediados de 2022, el arquero David Ospina, hacía parte del Napoli de Italia, donde se ganaba más de dos millones de dólares al año, sin contar con los ingresos extra que recibía por publicidad y marketing.

Es un deportista del que todos quienes lo conocen hablan de su sencillez como persona y de su gran calidad de ser humano. A Ospina, hermano de Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, nunca se la ha visto en problemas y escándalos mediáticos, como sí ha pasado con muchos deportistas, incluido su excuñado, el 10 de la Selección Colombia.

David Ospina no presume de sus propiedades. No está en boca de los diarios sensasionalistas. Los paparazzi no lo molestan porque su vida al lado de su esposa y sus hijos es tranquila.

Ospina puede ser uno de los futbolistas más ricos del país. Llevaba más de 15 años jugando en Europa y ahora en su nuevo equipo árabe el jugador que por su edad estaría a unos cuantos años de abandonar el fútbol profesional entró a ganar más dinero del que recibía en Italia. Al-Nassr le paga a David Ospina 3.5 millones de dólares por temporada.

La fortuna de David Ospina la tiene bien invertida. En Miami, Estados Unidos, tiene un apartamento lujoso valuado en más de siete millones de dólares, ubicado en el condominio Paramount World Center, en el vecindario Downtown Miami.

En el 2018, el arquero de la Selección Colombia, adquirió un penthouse de más de 500 metros cuadros, que cuenta con seis habitaciones gigantes, donde David Ospina disfruta junto a su familia e invitados, de una vista espectacular con vista al mar además cuenta con lujos como: spa, jardines y canchas para practicar cualquier deporte.

En Rionegro, Antioquia mandó a construir una mega-mansión construida por el reconocido arquitecto Alejandro Barreneche. Esta casita del arquero tiene una extensión de casi cinco mil metros cuadrados. Dicen que Ospina desembolsilló unos siete mil millones de pesos para hacerla a su gusto. Tiene piscina, cacha de fútbol, cuarto de hobbies, jardín y al menos diez habitaciones.

También tiene un apartamento en Londres de 250 metros cuadrados, puesto en una zona con imponente vista a la ciudad.

Además de casas el futbolista tiene una colección de carros de lujo. El favorito del paquete es un Mercedes Benz -AMG E 53- que vale más de 130 mil dólares. Pero en la lista también hay Ferraris y McLarens. Como dicen por ahí David Ospin sí sabe en qué gastarse lo que bien merecido se gana.