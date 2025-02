Ariel Montenegro, el argentino que está detrás del éxito de Renault Sofasa en Colombia

.Publicidad.

En el mundo automotriz se ha hecho muy popular ver personas saltando de marca en marca. Muchos asumen cargos importantes al ser llamados por empresas muy reconocidas del sector. Aunque hay otros que son fieles a aquella que creyó en ellos desde un principio. Este es el caso de Ariel Montenegro, un argentino que, aunque aún mantiene su acento, tiene varios detalles que lo hacen parecer más colombiano. Puede ser su personalidad o su forma tan acogedora de recibir a las personas. Aunque más allá de eso, es un excelente profesional que ha estado a la altura de su cargo en Renault Sofasa y en el país.

En febrero de 2022, la marca anunciaba la llegada de un experimentado cordobés que asumió el cargo de presidente de la planta. Sin embargo, es posible que aquellos que no estén familiarizados con la industria, no sepan mucho de este personaje tan peculiar. Hoy en día, Ariel tiene el respeto de muchos y no solo de los medios, por su personalidad y su gran trabajo en la fábrica de Envigado, porque más que una planta de ensamblaje, también es una fábrica. Él ha sido una pieza clave para que desde Renault Sofasa se exporten vehículos a otros países.

Así comenzó la historia de Ariel Montenegro con Renault

Muchos podrían pensar que la llegada de Ariel a la marca se dio en aquel 2022, pero no es así. Su relación con Renault inicia desde su formación, estudiando en un colegio de la fundación de la marca. Tenía tan solo 12 años cuando entró en esta institución técnica. Lo que aprendió allí fue clave, pues tras salir del colegio, estudia en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la carrera de Ingeniería Mecánica. Con tan solo 18 años empieza a trabajar directamente para Renault y desde entonces, Ariel Montenegro ha trabajado de la mano con esta marca francesa.

Ariel Montenegro, presidente de Renault Sofasa.

En Argentina desarrolló diferentes labores, trabajando en áreas industriales, logísticas, fabricación e incluso finanzas. Aunque, este hombre nacido en Córdoba no pasó de allí a Colombia, pues su experiencia lo terminó llevando a Brasil, claramente de la mano de Renault. Tras 12 años en Argentina, el cordobés pasó del área industrial a manejar temas más comerciales. Pero la vida nuevamente lo llevó a tener un gran cambio y dejó Sudamérica para trabajar directamente en Francia. En el país europeo cumplió con labores administrativas y con todo esto, Ariel ya era un hombre preparado en múltiples áreas.

Ya conocía el desarrollo industrial y había podido aprender y desarrollar habilidades en áreas comerciales y administrativas. Es muy probable que su desempeño y conocimiento lo terminaran convirtiendo en el candidato ideal para llegar a Colombia. Ariel pasó de tener cargos como director ejecutivo a ser el presidente de Renault Sofasa en el año 2022. La elección de la marca fue clave, pues sabían de qué estaba hecho Ariel, por lo que su trabajo acá sería muy clave. El tiempo les dio la razón y sin duda alguna, lo que ha logrado este hombre, con su equipo de trabajo, es fantástico.

Así le ha ido a Renault Sofasa desde la llegada del talentoso cordobés

Hay que decir que esta planta lleva más de 50 años en Colombia y es la única, de vehículos ligeros, que aún se mantiene. Esto no es poca cosa, pues año tras año Renault consigue meterse en el top 3 de las marcas más vendidas en el país. Un dato que habla y demuestra la importancia y trascendencia que tiene esta compañía en Colombia. Además, varios de los vehículos que son ensamblados y fabricados en la planta de ensamblaje, son los que se meten en el listado de los más vendidos. Aunque, Ariel pudo ver el gran potencial que tiene Sofasa y por eso no solo se ha concentrado en el mercado local.

En los últimos años, la planta de ensamblaje ha buscado llevar su trabajo al exterior, lo que le ha permitido seguir teniendo dinamismo. Aunque parezca extraño, Renault Sofasa actualmente exporta vehículos a países como México, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia y también Venezuela. Esto es muy alentador, pues demuestra el gran nivel y el compromiso que tiene la marca con Colombia. Además de generar empleos, también aportan a la economía del país, haciendo uso de proveedores colombianos para ciertos procesos. Además, llevar vehículos hechos acá a mercados más grandes como el de México, es muy importante.

Ariel en la planta de Envigado.

Aunque, todo esto no termina aquí, pues bajo la dirección de Ariel Montenegro, es que Sofasa sigue creciendo. Recientemente se hizo una millonaria inversión con el fin de empezar un nuevo proceso en la planta. Este año inicia el ensamblaje de Kwid acá en Colombia, un vehículo muy popular en la marca y que seguramente irá a otros mercados, además del colombiano. Lo que ha hecho Ariel en Colombia no es poco y podríamos decir que no va a parar. Es un hombre con una gran visión y pasión por lo que hace, aunque nunca pierde esa sencillez y carisma que lo caracterizan, y que lo han llevado tan lejos.

