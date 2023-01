"Aquí está su vicepresidenta para poner la cara": molestia de Francia Márquez por demora de Petro

.Publicidad.

El pasado 4 de enero Francia Márquez llegó al medio día al municipio de Itsmina en el Chocó para presentar el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, su gran bandera en campaña y un acuerdo que el nuevo gobierno le debía. Aunque la cita era a la 1:00 pm, hora en la que la vicepresidenta y el presidente iniciaran el evento y ante cientos de personas sancionarán la Ley para la creación del Ministerio, no fue hasta pasado las 7 de la noche que pudieron empezar su presentación.

Durante seis horas a Francia Márquez le tocó manejar a un público, que conforme pasaban las horas, no podía ocultar su malestar por la demora del presidente. La vicepresidenta no le quedó más opción que reconocer el desplante para calmar los ánimos y aclaró que así Petro llegará, o no, a Itsmina, la creación del ministerio era una realidad, un hecho así se necesitará únicamente la firma del presidente. Estas fueron sus palabras: "Yo sé que todos ustedes tienen las expectativas de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo, esperemos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional, poniendo la cara a Colombia y al pacífico y cumpliendo una promesa de campaña".

Finalmente, Petro llegó al recinto asegurando que su demora correspondía a problemas presentados en el Aeropuerto de Pereira. Después de la larga el ministerio de la Igualdad es una realidad.