¡Cruzada regional por tarifas justas para el Caribe!

Por: JOSE ARLEX ARIAS ARIAS |

febrero 28, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Ante la desatención del Gobierno Nacional, que sigue “ciego, sordo y mudo” frente al agobio del pueblo caribeño, que sufre con las caras tarifas de servicios públicos, todos privatizados, las organizaciones sociales, gremios y mandatarios territoriales han asumido la tarea de realizar acciones que desenmascaren las injusticias, por no decir el robo, que se cometen contra sus más de diez millones de habitantes. En el último evento de gran importancia, denominado Cumbre de Mandatarios del Caribe, concluyeron: “Comemos o pagamos la luz”; cumbre a la que no asistieron los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de habérseles convocado para ese 27 de enero de 2024.

La Liga de Usuarios de Servicios Públicos expresó sobre dicho evento: “En el encuentro convocado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, los gobernantes manifestaron su descontento ante la inasistencia de las autoridades, como la CREG, Superservicios y Ministerio de Minas y Energía. Se espera que las autoridades nacionales se pronuncien ante la solución de la problemática para exigir tarifas eléctricas justas y pagables. Una de las conclusiones es que la nueva resolución de la CREG, por su inconveniencia, debería propiciar una discusión nacional, porque afectaría a todos los usuarios del país, con aumentos en la tarifa hasta de un 30 %”. Este último aumento ya se está aplicando, generando un gran desconcierto y las protestas en las principales capitales de la Costa Caribe.

..Publicidad..

La Liga de Usuarios –cual Quijote– lleva años explicándole a usuarios, gremios, empresas de servicios públicos y autoridades de todos los niveles, incluida una carta ignorada por el presidente Petro, pero la solución sigue dilatada; lo que pasa es que el hambre y la miseria de la Costa Caribe son inexorables, imposibles de dilatar.

...Publicidad...

Hoy se está unificando “La cruzada regional: Tarifas justas para el Caribe”, que se consolida con la gran Cumbre de Gobernantes de la región, con el objetivo de propiciar una discusión seria y responsable en torno a la problemática regional de los altos costos en las tarifas de energía. La gran conclusión del encuentro la resumieron los mandatarios en una contundente frase: “Comemos o pagamos la luz”, uniéndose así al clamor de la ciudadanía, ante las injustificadas alzas en el servicio, más altas que el resto del país.

....Publicidad....

“El ciudadano no sabe lo que está pasando, no entiende los vericuetos técnicos, fórmulas, decisiones de unos organismos técnicos que le tocan el bolsillo a los habitantes; frente a esto los gobernantes no podemos más que ser solidarios… al Caribe se le impuso, a diferencia de otras regiones, un aumento de la tarifa que no debía pasar. Y no solo eso, ‘cara de bobo’ le vieron al Caribe en un hecho abiertamente ilegal, cuando le entregaron la necesidad de resolver los problemas de pérdidas técnicas y no técnicas, como dicen los expertos, vía tarifa, vía recibos al usuario. En fin, es un aumento desconsiderado de la tarifa de energía que en el caso nuestro está por encima del 33 %, lo cual es una inequidad frente al resto del país”, señaló Turbay Paz en el evento.

El Caribe colombiano debe hacerse respetar, unificándose en torno a esta exigencia al Gobierno Petro –además, los caribeños fueron determinantes en su elección–, por eso hay que organizarse en esa ¡Gran Cruzada por Tarifas Justas para el Caribe!

Comunicador Social - Periodista

[email protected]