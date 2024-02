El lamentable rumbo de la educación y la cultura en la Pereira de Mauricio Salazar

Por: JESUS ERNESTO AULESTIA |

febrero 28, 2024

Triste papel viene desempeñando la recién posesionada administración de Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, en el sector de Educación y Cultura. Su falta de interés en estos temas no solamente es palpable, sino que, con el paso de los días se hace más que evidente. Mal arranque.

Hace unos días se popularizó un video en redes en donde, haciendo gala de un talante autoritario y en tono desafiante, desestimaba los legítimos reclamos de los actores de la Institución Educativa La Carbonera del corregimiento de Caimalito quienes, a diferencia de él, sí saben del compromiso con la comunidad y vienen evidenciando desde hace tiempo problemas frente al suministro de agua y ausencia de personal (administrativo y de aseo) necesario para garantizar el buen funcionamiento de la institución y las condiciones mínimas de salubridad para el desarrollo de las actividades formativas. La actitud del alcalde en ese episodio se orientó a señalar y descalificar la labor y reclamos de los docentes. Triste.

Un caso no distinto sucede con los más de 200 maestros y directivos que, pese a haber ganado un largo y dispendioso concurso de méritos, no han contado con el respaldo de la administración Salazar pues, a la fecha, aún no se expiden los nombramientos; violando flagrantemente toda la normativa del concurso y en un ejercicio deliberado de arbitrariedad, despreocupación y desprecio por el sector educativo.

Vale la pena aclarar que los pocos nombramientos celebrados han sido, en su mayoría, motivados por fallos de tutela -en ocasiones apelados por la Secretaría de Educación- que los obligan a cumplir con su deber. Frente a esto, el silencio administrativo es cómplice de una actitud que sospechosamente sugiriera el interés de negarle el derecho a los nuevos docentes y directivos de acceder a su empleo, muchos en el gremio se preguntan si se trata de mantener en puestos provisionales algunas cuotas políticas; en cualquier caso, el desentendimiento y desprecio hacia el personal docente y las instituciones educativas es total. Un desastre.

En cuanto al tema de cultura, este no tiene pies ni cabeza. Hace unos días se conoció que después de muchos años fue apartado del cargo el director de la banda municipal que, además, cumplía con las funciones de director de los procesos de formación de la escuela de artes de la secretaría de cultura.

Más allá de su salida y de las razones que la motivaron, sucede que el señor Salazar ordenó la desvinculación de todo el personal docente que en calidad de contratistas prestaban el servicio de formadores de las escuelas de música, arte, danza y teatro.

Muchos de estos con más de diez años como parte de los procesos artísticos y educativos del municipio. Esta decisión no sería tan catastrófica si no fuera porque, después de muchos años de trabajo y de todo el empeño que los ahora desempleados formadores le pusieron a la escuela, esta había conseguido certificarse como técnico laboral, título a otorgarse a quienes completaran el ciclo de formación. Brillante.

Así las cosas, a la fecha aún no han iniciado actividades académicas en el Lucy Tejada dejando por fuera a los más de dos mil estudiantes que desde todos los barrios de la perla acudían sagradamente a atender el llamado de sus maestros y en búsqueda de su desarrollo artístico, algo totalmente positivo para la juventud pereirana.

Vale la pena aclarar que esto es algo inaudito: siempre los procesos de formación de la escuela iniciaban paralelamente al calendario escolar, es decir entre finales de enero y principios de febrero. A la fecha no hay luces siquiera de una posible contratación. Un aplauso para el alcalde Salazar y su gabinete cultural.

Esperemos pues, que en los próximos días la situación de maestros, directivos y formadores cambie para bien ya que esto beneficia directamente al sector educativo y cultural de la ciudad. Sin embargo, no soy optimista, parece ser que al alcalde Salazar lo que realmente le preocupa son sus videos de Instagram y su alcance en redes sociales. Habrá que ver.