Andrés Parra tendría los días contados como actor: "terminó mi labor... te toca seguir solo"

La carrera de Andrés Parra ha sido brillante, pues empezó a ser actor desde que era un pequeño niño. Se preparó y comenzó a participar en algunas producciones de la televisión colombiana. Estuvo en novelas como Casados con hijos, El cartel y otras producciones que, poco a poco, lo posicionaron como uno de los talentos más prometedores del país. El caleño comenzaba a hacerse un nombre fuerte dentro del mundo actoral.

Andrés Parra en su papel como Pablo Escobar.

Fue con Escobar, el patrón del mal, en 2012, que se terminó de consagrar. Su interpretación de Pablo Escobar le permitió ganar reconocimiento internacional y lo convirtió en uno de los actores más influyentes de Colombia. A partir de allí, sus actuaciones se hicieron más frecuentes, y el talento que demostró lo llevó a encarnar todo tipo de personajes, tanto en Colombia como en otros países. Uno de los más destacados fue Hugo Chávez, en la serie El Comandante, una producción ambiciosa que lo acercó aún más al público latinoamericano.

El caleño encontró en la actuación una forma de sanar y dejar atrás un pasado que lo marcó de forma negativa. Parra ha sido abierto sobre su lucha contra la depresión, una etapa oscura de su vida que casi lo lleva al límite. Sin embargo, con ayuda profesional y el arte como refugio, logró salir adelante y reconectarse con su propósito: emocionar a la gente a través de sus personajes. Hoy es un referente, no solo por su talento, sino por su capacidad de resiliencia.

Andrés Parra estaría considerando dejar de lado su faceta como actor

En los últimos años, Andrés Parra ha ampliado sus horizontes artísticos. Además de su trabajo en cine y televisión, ha regresado al teatro con fuerza. Actualmente lidera un show a nivel nacional llamado Venga que sí es pa’ eso, un montaje que mezcla comedia, reflexión y momentos personales que permiten al público ver su lado más humano. El éxito de este espectáculo ha sido tal, que lo llevará a presentarse en escenarios internacionales, incluyendo ciudades de Estados Unidos como Washington y Chicago.

Este proyecto no solo ha capturado la atención del público, sino también de los medios. De hecho, durante una entrevista con Eva Rey, el caleño habló abiertamente sobre su presente y su futuro. Fue en este espacio donde reveló que su retiro de la actuación está más cerca de lo que muchos podrían esperar. Según comentó, ya divisa el fin de su carrera actoral. No obstante, hay dos proyectos importantes en curso que no le permiten dar ese paso de manera inmediata.

Entre esos compromisos se encuentran dos producciones de alto perfil. La primera es una nueva serie internacional, que aún no ha sido anunciada oficialmente, pero de la cual ya se conocen algunos detalles. La segunda es una película que marcaría su regreso al cine colombiano, y que podría cerrar con broche de oro su trayectoria en la gran pantalla.

Sin embargo, una vez culminen esos trabajos, espera tener claro cuál será su destino. Incluso, comentó que es muy factible que esos sean sus últimos proyectos como actor. Aunque la actuación fue una especie de terapia que lo ayudó a sanar varios traumas, Parra siente que ha llegado el momento de darle las gracias a su carrera actoral y seguir adelante en otros caminos creativos, posiblemente como guionista, director o mentor de nuevas generaciones.

Habrá que ver cuál será la decisión final del actor y si estamos por presenciar el fin de una de las trayectorias más sólidas y admiradas en la actuación colombiana. Lo que es seguro es que Andrés Parra ya ha dejado una huella imborrable en la industria, y su legado continuará inspirando a quienes, como él, encuentran en el arte una forma de transformar la vida.

