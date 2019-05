¿Andrea Serna se llevó la sal de RCN a Caracol?

Justo cuando Andrea Serna se estrena como presentadora del programa insignia de Caracol, RCN logra por primera vez en tres años tener el primer lugar en rating. El segundo capítulo de El man es Germán marcó 12,3 puntos de rating y superó a El Desafío, que con 11,2 puntos se ubicó en el cuarto lugar, superado además por El Bronx y La gloria de Lucho, otras producciones del mismo canal. La quinceava versión de El Desafío no logró enganchar a los televidentes. De nada sirvió poner a Andrea a aguantar calor luciendo un pantalón de cuero en plena playa. El programa cayó de 12,6 puntos en su estreno a 11,2 en su segundo capítulo. Y esto solo es indicio de que va a seguir cayendo. Los colombianos hemos visto a Caracol repetir este formato año tras año desde 2004.

Andrea Serna tuvo una carrera de 18 años en la competencia del canal que hoy es su casa. En RCN empezó su carrera ante las cámaras. Presentó éxitos como Protagonistas 2012 o el Factor X. Viajó a Tailandia para cubrir Miss Universo. Fue en el canal de las américas que su cara se volvió familiar en todo el país. Ahí construyó un nombre que hoy día es toda una marca con público propio. Sin embargo, cuando el canal está sumido en una mala racha, Andrea, junto a su manager Irma Aristizábal, toma la decisión de abandonar el barco convencida de que se va a hundir. Solo tres meses después de haber anunciado su renuncia a RCN, Julio Sánchez Cristo confirma que firmó con Caracol.

Publicidad

No obstante, la mudanza a Caracol parece no haber sido una muy buena estrategia. Hasta el momento ha presentado tres programas y los tres con cifras bastante flojas. El primero, The Wall, adaptación colombiana de un formato de concurso, tuvo un promedio de 11,5 puntos. Luego siguió La Agencia, a principios de 2019. El programa, que básicamente era un refrito de Protagonistas ambientado en el mundo del modelaje, apenas llegó a 9,1 como promedio total. Si la tendencia que mostró el Desafío en sus dos primeros capítulos se mantiene, estaríamos ante el primer gran fracaso de Caracol en una época dónde creía tener el éxito asegurado. Hasta la repetición de Betty la Fea se está convirtiendo en un potencial rival para el programa que actualmente presenta la caleña.

Publicidad.

Los creativos de Caracol no entienden que el televidente colombiano está en una etapa de transición donde quiere renovación. Hoy día la competencia no es solo RCN sino Netflix, Youtube y todas las alternativas que existen para ver series por la noche. En ese orden de ideas, poner a Andrea Serna a presentar un formato que lleva quince años desgastado es lo más obsoleto que puede haber en la tv colombiana –hasta más que Betty la Fea-. Ver a quien ya hemos visto en el pasado posesionarse cada noche de otro programa que ya nos han embutido hasta el cansancio es todo lo contrario a lo que el televidente actual pide. Caracol pide a gritos un fracaso para despertarse y dejar de refritar fórmulas gastadas. No sería casualidad que Andrea Serna sea la cara del mismo.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!