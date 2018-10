Amor a Julito, a Félix, a Yolanda, a todos los grandes de la radio

Cada vez voy menos al teatro. Es que uno con el tiempo no mejora, se vuelve más frívolo, más lento, más pendejo. No sé en qué momento reemplacé las películas de Herzog por Yo me llamo. Hace unos años me llené de valor y fui a ver el Teatro Negro de Praga en el Julio Mario Santodomingo. Antes era lo suficientemente snob para aclamar a los cuatro vientos lo mucho que me había gustado una obra hablada en checo y con un escenario incomprensible, casi cubista. Demoré media hora en esa tortura. Cuando salí a la calle me sentí libre como un preso fugado. Por primera vez sentí los refrescantes efluvios de la sabana. Por primera vez Bogotá no era una buseta llena.

Cuando voy al teatro, como cuando voy al cine, quiero sentir emociones. Este sábado visité el teatro La Castellana para ver Amor en tiempos de radio. Fuera de mi intentar esbozar acá una crítica sobre un arte que desconozco. Lo que sí puedo contarles es que lloré y reí, me enamoré y me indigné. Una lluvia de emociones que no sentía desde que vi Labio de liebre, la magnífica obra de Fabio Rubiano.

Con mi papá, un hombre de setenta años que me inculcó un amor desbordado por Julio, por Félix, por Carlos Arturo Rueda, por Hernán Peláez, por Baltazar Botero y hasta por Don Jediondo, viajamos en el tiempo y vimos las épocas más remotas de una compañía que no desampara a nadie, a un vicio que libera, una costumbre que une familias y parejas y que se ha reinventado con la llegada del internet. La radio colombiana, a diferencia de la televisión, ha mantenido una independencia y una integridad a prueba de grupos económicos.

Escrita y dirigida por Laura Villegas, este musical desmesurado, a veces incomprensible, a veces incongruente, cumple con el cometido más sagrado que debe tener una obra en estos días de celulares e internet: sacarnos de la realidad, de la red, dejarnos en una burbuja en donde sólo existen presencias como Laura Mayolo, vocalista de Mojito Lite que inició su carrera –quien lo creyera- en el reality Pop Stars y que acá es capaz de cantar, como pez en el agua, canciones de Toña la Negra, Janis Joplin y Gloria Gaynor. Laura Mayolo es tan grande que llenaba todo el escenario

A unos cuantos metros de donde estaba pude ver llorar entre los espectadores a Santago Alarcón, el mejor actor del país, emocionado como toda la sala. Conmueve esta obra de teatro que debería ser obligatoria para jóvenes bachilleres a los que esta educación excluyente les impide conocer la verdadera historia del siglo XX colombiano, la terrorífica historia del siglo XX colombiano.

Y sin embargo la alegría que tuve el sábado no se me ha ido aún. Me sirvió además para reconciliarme con Julio, con Alberto, con Juan Pablo. Los llamo por el nombre porque permanezco con sus fantasmas más tiempo que la que comparto con mi esposa. Son mi familia y a veces mi única compañía. La convivencia siempre es una porquería por eso no hay día en el que no me irriten, en el que jure no volver a escucharlos y más bien dedicarle mi atención a cosas más profundas y hermosas como el Sticky Fingers de los Rolling Stones o el Animals de Pink Floyd. Pero no, sigo ahí, fiel como el mal aliento, masoquista como un personaje de Sade. No sabía de donde salía esa fidelidad, no sabía de donde venía este amor hasta que vi Amor en tiempos de radio, una obra que seguirá alegrándonos hasta diciembre.