AMLO toma el pulso de su popularidad con multitudinaria manifestación en Ciudad de México

Ya desde el sábado 26 de noviembre empezaron a llegar los militantes de Morena. La contramarcha partió a las 9 de la mañana del domingo del Ángel de la Independencia en dirección al Zócalo con el presidente y parte de su gabinete al frente. Muchas personas quisieron sacarse una foto con el mandatario, abrazarlo, tocarlo o pedirle favores. La gente rodeó al mandatario y no le permitió seguir la caminata. La masa empujaba, daba codazos, pisotones, con tal de acercarse al líder carismático.

Amores que asfixian

La Procuradora de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, otrora periodista y actualmente secretaria de Seguridad Ciudadana envió un automóvil para rescatar de la marea humana a López Obrador y pudiera llegar al Zócalo, pero él no lo utilizó y llegó caminando al estrado desde donde daría su cuarto informe de gobierno. Entre el Zócalo y el Ángel de la Independencia hay cuatro kilómetros y AMLO tardó seis horas en llegar.

El sol cayó como plomo y hubo cinco personas desmayas, entre ellas el cineasta Epigmenio Ibarra. En la plaza de la Constitución, agotados, deshidratados, asoleados y hambrientos, los seguidores del presidente aguantaron estoicamente mientras seguían llegando contingentes que no cupieron en el Zócalo. Llamaba la atención la pobreza de los asistentes.

El discurso del rey

Las primera palabra del presidente fue para dejar claro que no busca la reelección, la cual está prohibida desde el triunfo de la Revolución Mexicana. Después enumeró los logros de su gobierno, presumió del éxito de sus programas sociales, anunció un aumento del salario mínimo así como las prestaciones sociales pero no tocó el tema del INE, de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, de los periodistas asesinados o de la violencia. AMLO afirmó que con su gobierno se acabó la corrupción y la impunidad, lo cual desafortunadamente no es así.

La reforma electoral en el núcleo del conflicto

Todo empezó en abril pasado cuando AMLO propuso cambios constitucionales a la Ley Electoral, no sólo para hacerle una “liposucción” al Instituto Federal Electoral (INE) reduciendo sus fondos y sus consejeros, sino para cambiar las reglas del juego y según Morena y sus aliados, acotar el poder de las élites partidistas.

El INE y el Tribunal Federal Electoral (siete magistrados) son quienes organizan y califican las elecciones, por lo que su papel es central para la democracia. La reforma pretende sustituir a los integrantes de dichos organismos y que los nuevos sean elegidos por voto ciudadano en lugar de ser nominados por el Congreso.

La izquierda denuncia que el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE, cerró los ojos ante los fraudes electorales en las elecciones intermedias y presidenciales de las últimas cuatro décadas. López Obrador reclama el que no se le haya reconocido su triunfo para la gubernatura de Tabasco y dos veces en las presidenciales, a pesar de las evidencias de fraude presentadas.

Por su parte el INE y la oposición acusan un intento de López Obrador y del partido Regeneración Nacional (Morena) de destruir el INE o por lo menos de disminuirlo, con el pretexto de lo oneroso de su mantenimiento y los privilegios de su dirigencia. La reforma electoral ‘lopezobradorista’ también contempla la reducción del número diputados, de senadores y la desaparición de los plurinominales.

El INE no se toca

El 13 de noviembre, la oposición salió a la calle en una nutrida marcha cuya consigna fue “El INE no se toca”; en ella participaron decenas de miles de personas. La manifestación fue un golpe político a López Obrador en la ciudad que alguna vez fue su bastión. La respuesta del presidente no tardó en llegar y organizó una mega marcha con seguidores de todo el país.

El día D para el plan B

En vista de que las reformas en materia electoral propuestas por el presidente no obtendrán los votos de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, se presentará el “Plan B” que son cambios a las leyes secundarias que pueden ser aprobadas por una mayoría simple (la mitad de los votos más uno) como bajar el costo de las elecciones, que en lugar de 500 diputados hayas 300 y suprimir los diputados plurinominales es decir, impuestos por los partidos políticos. La propuesta del plan B será presentada el 30 de noviembre al Congreso.