Ami Rodríguez, el youtuber que con sus más de 60 millones de seguidores, supera a Shakira

Ami Rodríguez no es solo un nombre familiar para millones de jóvenes colombianos: es un fenómeno de las redes sociales y una figura influyente que ha sabido transformar su historia personal, que no ha sido fácil, en un exitoso canal de YouTube. Desde su ascenso como el primer youtuber colombiano en alcanzar los 10 millones de suscriptores, hasta la creación de proyectos como un álbum musical enfocado en la salud mental y la creación de un famoso Airbnb temático de Los Simpson en Bogotá, Ami ha demostrado que su talento va mucho más allá de una pantalla.

Originario de Bogotá y rolo de pura cepa, Ami Rodríguez, de 31 años, cuyo nombre completo es Ami Rodríguez Pascagaza, creció en un entorno familiar en el que su creatividad y sentido del humor fueron muy bien recibidos. Desde joven sintió afinidad por el entretenimiento, los disfraces, los sketches y los personajes caricaturescos, una mezcla que lo hizo famoso. Cuenta con tres canales: ‘Ami Rodríguez’ con 31,7 millones, ‘Go Ami Go!’ con 21,6 millones, y ‘Los Shorts de Ami’ con 7,5 millones, sumando 60,8 millones, superando al canal de artistas como Shakira, que tiene 48,2 millones.

Inició su canal en 2009, en una era donde la plataforma era aún nueva en América Latina. Al principio, sus videos eran simples, dirigidos a un público infantil y adolescente. Su constancia y capacidad para ver cuáles eran las tendencias lo convirtieron rápidamente en una figura destacada del medio. Con el paso del tiempo, Ami evolucionó desde un creador de contenido casual a uno de los youtubers más profesionales y respetados del país, al punto de ser el primero en Colombia en recibir el Botón de Diamante de YouTube, al superar los 10 millones de suscriptores.

La comunidad de los "terrícolas" y su trágica historia de vida

Una de las claves del éxito de Ami ha sido la creación de una comunidad fuerte. A sus seguidores los llama "terrícolas", y con ellos mantiene una relación cercana, empática y protectora. Su contenido ha sido intencionalmente libre de violencia, lenguaje inapropiado o polémicas, algo poco común en la era digital. Esto con un motivo bastante fuerte: hubo una época de su vida bastante oscura.

Pese a la imagen alegre y colorida que proyecta, Ami ha enfrentado duras realidades personales. En una conversación emotiva que tuvo con sus seguidores, reveló que fue víctima de abuso sexual en su infancia. Esta confesión no solo fue un acto de valentía, sino una invitación al diálogo y a la sensibilización frente a un problema que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo.

También explicó que durante años guardó silencio por miedo, vergüenza y confusión, pero que ahora, al compartir su historia, quiere inspirar a otros a hablar, a buscar ayuda, y a entender que ninguna víctima está sola. Esta revelación cambió la forma en que muchos lo perciben: ya no solo como un youtuber, sino como un sobreviviente.

Su álbum musical sobre la salud mental

En 2023, Ami sorprendió al mundo al anunciar el lanzamiento de su primer álbum musical, titulado Todo Bien OK. A diferencia de otros influencers que incursionan en la música desde un enfoque comercial, Ami lo hizo con un propósito: abordar las emociones humanas en la infancia y adolescencia.

Cada canción del álbum representa una emoción distinta: tristeza, enojo, alegría, miedo, vergüenza, entre otras, y va acompañada de un video musical animado con personajes entrañables. El proyecto fue desarrollado con ayuda de psicólogos infantiles y creativos. La producción fue aclamada por su enfoque educativo, su calidad visual y su autenticidad.

Ami Rodríguez: una mente emprendedora

No satisfecho con su éxito en redes, Ami también ha mostrado su faceta empresarial. En Bogotá, es dueño de un Airbnb temático inspirado en Los Simpson, que se ha vuelto viral en redes por replicar con exactitud el diseño de la icónica casa amarilla de la serie animada. Desde la sala hasta la cocina y los cuartos, cada rincón recrea el universo de Springfield, y ha sido el escenario de múltiples sesiones fotográficas y contenido colaborativo con otros creadores.

En 2022, El Espectador lo ubicó entre los 100 creadores de contenido más importantes de Colombia, e Infobae lo catalogó como el youtuber número uno del país. Estos reconocimientos no solo se basan en números, sino en el impacto positivo que ha tenido en la vida de miles de jóvenes. Ami también ha expresado que no planea hacer videos toda la vida. En una entrevista dijo: “No me veo toda la vida haciendo contenido para redes… quiero explorar otras formas de crear, quizás en la producción, en lo educativo, o en el cine”.

Desde un cuarto con una cámara casera hasta los escenarios más grandes del entretenimiento digital en Latinoamérica, Ami Rodríguez ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, superando adversidades. Su éxito no se mide únicamente en vistas o suscriptores, sino en la forma en que ha acompañado emocionalmente a una generación.

